В Днепре опекунка держала на цепи 8-летнего мальчика

Сотрудники ювенальной превенции обнаружили мальчика с завязанными глазами, прикованного к дивану и обмотанного скотчем.

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В Днепре женщина, которая имела на воспитании четырех малолетних детей держала 8-летнего мальчика на цепи.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

“В ходе расследования полиция установила женщину, которая имела на воспитании четырех малолетних детей - 4, 6, 8 и 13 лет. Для трех мололетних детей женщина является опекуном. Сейчас проводятся неотложные следственные действия для установления обстоятельств преступления“, - говорится в сообщении.

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21 августа сотрудники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей прибыли для проверки анонимного сообщения о насилии над детьми. Во время посещения семьи они обнаружили 8-летнего мальчика с завязанными глазами, прикованного палкой к дивану и обмотанного скотчем. Мальчика освободили и направили для прохождения судебно-медицинской экспертизы. С ним работают психологи.

Других детей также изъяли из семьи и поместили в центр социально-психологической реабилитации. Сейчас по месту их проживания по проводятся обыски и другие следственные действия.

По данному факту следственным отделом Днепровского ОП открыто три уголовных производства по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все детали дела.

Как сообщалось 23 июля, российский бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына.

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