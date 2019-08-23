Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре остановили авто с заложником в багажнике за нарушение ПДД

Комментариев: 2
Злоумышленники сбежали с места происшествия, а освобожденный заложник отказывается объяснять, что произошло.
Патрульные остановили авто за нарушение ПДД
Патрульные остановили авто за нарушение ПДД
Korrespondent.net

В ночь на пятницу, 23 августа, патрульные остановили в Днепре автомобиль Opel за нарушение правил дорожного движения. Позже в багажнике авто обнаружили связанного мужчину, сообщает Информатор.

Читай также: Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Бразилии

Инцидент произошел около 1:00, на улице Передовой. Отмечается, что водитель заметно нервничал, отказывался предоставлять документы и отвечать на вопросы. Позже выяснилось, что нервозность водителя обусловлена заложником в багажнике.

Кроме водителя и заложника в автомобиле находились также двое пассажиров. Когда мужчин разоблачили, они покинули автомобиль и сбежали с места происшествия. Очевидец сообщил журналистам, что злоумышленники перелезли через забор и скрылись в разных направлениях, а полицейские нашли в багажнике 38-летнего мужчину. Также там лежали предметы, похожие на пистолет и гранату.

Читай также: Под Днепром мужчина пытался взорвать сожительницу и ее ребенка

По данному факту открыли уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы 146. Мужчину доставили в отделение полиции, однако, он отказывается объяснять, что произошло. Правоохранители продолжают поиск злоумышленников.

Напомним, иностранец похитил и вывез за границу 25-летнюю украинку. Полицейские задержали преступника. У него при себе был пистолет. 

 

 

Поделись:
Теги: Днепр, полиция, похищение, похищения людей, патрульная полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
fulminate    23.08.2019, 18:36
Оценка:  0
fulminate
Какой вывод? Ездите нормально, не нарушайте, не быкуйте. И будет вам счастье)))
Духовный_скреп    23.08.2019, 18:23
Оценка:  0
Духовный_скреп
Улыбнуло.)))Копам респект,хорошо,что табельное оружие не забрали)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь