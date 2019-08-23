В Днепре остановили авто с заложником в багажнике за нарушение ПДД

Злоумышленники сбежали с места происшествия, а освобожденный заложник отказывается объяснять, что произошло.

В ночь на пятницу, 23 августа, патрульные остановили в Днепре автомобиль Opel за нарушение правил дорожного движения. Позже в багажнике авто обнаружили связанного мужчину, сообщает Информатор.

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Инцидент произошел около 1:00, на улице Передовой. Отмечается, что водитель заметно нервничал, отказывался предоставлять документы и отвечать на вопросы. Позже выяснилось, что нервозность водителя обусловлена заложником в багажнике.

Кроме водителя и заложника в автомобиле находились также двое пассажиров. Когда мужчин разоблачили, они покинули автомобиль и сбежали с места происшествия. Очевидец сообщил журналистам, что злоумышленники перелезли через забор и скрылись в разных направлениях, а полицейские нашли в багажнике 38-летнего мужчину. Также там лежали предметы, похожие на пистолет и гранату.

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По данному факту открыли уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы 146. Мужчину доставили в отделение полиции, однако, он отказывается объяснять, что произошло. Правоохранители продолжают поиск злоумышленников.

Напомним, иностранец похитил и вывез за границу 25-летнюю украинку. Полицейские задержали преступника. У него при себе был пистолет.