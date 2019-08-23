Супрун назвала сексизм Дубинского "печальным и ожидаемым зрелищем"

И.о. министра здравоохранения объяснила, что Дубинский является осознанным сексистом, и чувство юмора тут не причем.

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И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун назвала сексистский пост депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского "печальным зрелищем". Об этом она написала в Facebook.

"Когда будущий народный депутат начинает свою деятельность с откровенного пренебрежения к женщинам - это печальное зрелище. Если это Александр Дубинский - это ожидаемое печальное зрелище", - заявила Супрун.

"Вчера сеть возмутила требование от него к потенциальным помощникам: “девушкам ниже 175 см не тревожить“. Все видят в таком языке сексизм и объективацию, потому что это они и есть", - подчеркнула чиновник.

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"Позже Дубинский прокомментировал, что люди вокруг, которые начали его критиковать, не имеют чувства юмора, не способны отстраненно посмотреть на ситуацию и везде видят сексизм", - пишет она.

"Похоже, народный избранник не осознает, что, даже назвав это “шуткой“, он не снимает с себя ответственности за оскорбление. Более того, непризнание ошибки свидетельствует о том, что сексизм - его осознанная позиция", - поясняет Супрун.

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Для человека, который будет представлять интересы народа Украины, это недопустимо. Даже в формате шутки, подчеркивает чиновник.

"Говорить таким языком - это демонстрировать низкий уровень гражданского сознания, унижать свое собственное достоинство и обесценивать достоинство своих будущих коллег", - возмущена она.

"В любом случае не рекомендую идти работать помощником или помощницей у таких персонажей. Прогрессивных и сознательных работодателей запись в резюме о работе с Дубинским будет настораживать", - заверила Супрун.

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"Попутно напомню, что Дубинский - лицо, производит фейки и вброс в промышленных масштабах. Каждый его материал - хрестоматийный пример использования различных технологий манипулирования информацией, лжи и его собственных фантазий", - добавила она.

"Рекомендую также всем народным избранникам обратить внимание на трактовку термина “депутатская этика“, который содержит призыв: “... всегда уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и должностных лиц и граждан", - напомнила Супрун.

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Кроме того, депутат должен воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду Украины, государство, добавила она.

Напомним, ранее украинские журналистки потребовали от Владимира Зеленского отреагировать на сексизм своих сопартийцев.

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