Бывшего командующего десантом Забродского выдвигают в вице-спикеры
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Партия “Европейская солидарность“ экс-президента Петра Порошенко предлагает на должность заместителя председателя Верховной Рады Михаила Забродского. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на свои источники в партии.
В то же время официально представители партии отказываются называть кандидатуру и отмечают, что еще возможна замена.
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На неоднократный соответствующий вопрос журналистов лидер “Слуги народа“ Дмитрий Разумков заявил, что несмотря на отказ от выдвижения кандидатур на эту должность партиями “Голос“ и “Батькивщина“, есть и другие кандидатуры.
Кроме “ЕС“ и “ОПЗЖ“, две кандидатуры называют народные депутаты, избранные в мажоритарных округах.
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Напомним, ранее в партии "Голос" пожаловались, что не получили ни одного официального кадрового предложения.
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