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Приезжали за рабами и домом: В “ДНР” выдали новый фейк об Украине

Комментариев: 13
Снайперша “ДНР” рассказала о фейковом указе Порошенко.
Наемница выдала новый перл
Наемница выдала новый перл
скриншот

В “ДНР” оскандалились новым фейком об Украине. В этот раз перл выдала военная, которая “служила” в рядах боевиков под позывным Боня. Она дала интервью российскому изданию Звезда.

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Боня рассказала, что в 2014 году украинцы приезжали в Донецк “за рабами и домом”. Наемница также рассказала, что пятый президент Украины Петр Порошенко якобы подписал указ, согласно которому каждый желающий мог приехать на Донбасс, выбрать себе любой понравившийся дом и жить там. 

На полном серьезе эта женщина рассказала, что, согласно этому документу, который “она видела на собственные глаза”, Порошенко разрешал иметь “трех рабов и трех рабочих”.

Мы приехали в Донецк в очередной раз, получить приказы и все остальное. Нас послали ловить дээргэшников. Сказали, что ездит "пирожок" с минометом по городу где-то в районе Калининского исполкома. И обстреливает частный сектор. Мы поехали. И вот одна машина нам приглянулась, старая "четверка" с сумскими номерами. Бабушка, дедушка, мешки у них какие-то... Когда спросили, чего они тут ищут, они показали нам бумагу, выписанную Петром Порошенко, на дом, который им понравится. Они туда могут заселяться, только нужно будет вписать туда адрес. А на вопрос, если там живут люди, они говорят: "Ну, будут у нас работать". Потому что по этому договору им можно было иметь трех рабов и трех рабочих. Пришлось их отправить тогда к товарищу Аносову "на избушку", пускай разбираются. Каким образом они вообще попали в Донецк с Западной Украины, и вообще кто с такими бумагами их сюда пропустил, - рассказала наемница.

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Эта “невероятная” история вполне зашла российским зрителям. Между тем, снайперша Боня уточнила, что бабушка и дедушка приехали на “четверке” с сумскими номерами. Потом указала, что они из Западной Украины. С каких пор Сумы оказались на западе страны? 

Напомним, экс-главарь боевиков рассказал про "зомби" в ВСУ. В сети активно комментируют видеозапись.

 

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Теги: ДНР, Боня, фейк, перл
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Комментариев (13)
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    23.08.2019, 19:02
Оценка:  -1
На лице у наемницы IQ уровня белочки,или хуже хера Nikolasa.
fulminate    23.08.2019, 18:39
Оценка:  0
fulminate
3 рабов и 3 рабочих?! Э! А почему раньше говорили только о 2 рабах! И тут наеб**ловка...
Хулиганка*    23.08.2019, 18:32
Оценка:  -1
Хулиганка*
Полно в инете фото рагулей а-ля восставшийизЗада с нашивкой "рабовласнык".
    23.08.2019, 18:58
Оценка:  +1
Ты про саркарзм что то слышало?
Nikolas_Adver    23.08.2019, 18:06
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
быди такие дебилы рагульские, это точно)))) останавливали, проверяли, ржали, отпускали))))) кто им такую херню впаривал? а они велись)))))
ВосставшийИзБана    23.08.2019, 18:21
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Пока что впаривают тебе и ты ведешься.
Nikolas_Adver    23.08.2019, 18:25
Оценка:  -2
Nikolas_Adver
мне не надо впаривать, я это видел))))) не ты ли, кацман? ну, парочка долбоeбов рагульских с бма точно была))))))
Nikolas_Adver    23.08.2019, 18:28
Оценка:  -2
Nikolas_Adver
ВыВсеВрети и WTF - 100пудово были!)))))
    23.08.2019, 18:57
Оценка:  +1
Слышь.А у вас там все блещут умом,как ты?
ВыВсеВрети    23.08.2019, 18:01
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
что то завезли очень интересное - задиристое!...))))))
наверное формалин пошел в дело!...)))))))
ох и накрыло впопучленцев!...гы-гы-гы
ЗаУкраину    23.08.2019, 17:48
Оценка:  -7
ЗаУкраину
Среди галицаев вполне могли тогда ходить такие слухи. Они ведь падкие на халяву.
SINOBI-LIFE    23.08.2019, 18:01
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
ПНХ ДЛБ!!!
ВосставшийИзБана    23.08.2019, 17:47
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
А рецепт снегирей в шоколаде не нашли?
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