Приезжали за рабами и домом: В “ДНР” выдали новый фейк об Украине

Снайперша “ДНР” рассказала о фейковом указе Порошенко.

В “ДНР” оскандалились новым фейком об Украине. В этот раз перл выдала военная, которая “служила” в рядах боевиков под позывным Боня. Она дала интервью российскому изданию Звезда.

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Боня рассказала, что в 2014 году украинцы приезжали в Донецк “за рабами и домом”. Наемница также рассказала, что пятый президент Украины Петр Порошенко якобы подписал указ, согласно которому каждый желающий мог приехать на Донбасс, выбрать себе любой понравившийся дом и жить там.

На полном серьезе эта женщина рассказала, что, согласно этому документу, который “она видела на собственные глаза”, Порошенко разрешал иметь “трех рабов и трех рабочих”.

Мы приехали в Донецк в очередной раз, получить приказы и все остальное. Нас послали ловить дээргэшников. Сказали, что ездит "пирожок" с минометом по городу где-то в районе Калининского исполкома. И обстреливает частный сектор. Мы поехали. И вот одна машина нам приглянулась, старая "четверка" с сумскими номерами. Бабушка, дедушка, мешки у них какие-то... Когда спросили, чего они тут ищут, они показали нам бумагу, выписанную Петром Порошенко, на дом, который им понравится. Они туда могут заселяться, только нужно будет вписать туда адрес. А на вопрос, если там живут люди, они говорят: "Ну, будут у нас работать". Потому что по этому договору им можно было иметь трех рабов и трех рабочих. Пришлось их отправить тогда к товарищу Аносову "на избушку", пускай разбираются. Каким образом они вообще попали в Донецк с Западной Украины, и вообще кто с такими бумагами их сюда пропустил, - рассказала наемница.

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Эта “невероятная” история вполне зашла российским зрителям. Между тем, снайперша Боня уточнила, что бабушка и дедушка приехали на “четверке” с сумскими номерами. Потом указала, что они из Западной Украины. С каких пор Сумы оказались на западе страны?

Напомним, экс-главарь боевиков рассказал про "зомби" в ВСУ. В сети активно комментируют видеозапись.

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