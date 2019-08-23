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США готовы участвовать в нормандском формате - Волкер

Комментариев: 1
Вашингтон готов при необходимости подключиться к переговорам в Нормандском формате.
Волкер заверил, что США готовы прислушаться к Зе и участвовать в "нормандском формате"
Волкер заверил, что США готовы прислушаться к Зе и участвовать в "нормандском формате"
посольство США

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Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае необходимости, США готовы подключиться к переговорам по ситуации на Донбассе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем "нормандский формат", - сказал Волкер.

Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского включить в "нормандскую группу" по переговорам (Украина, Франция, Германия и Россия), еще и представителей США и Великобритании.

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"Как я всегда говорил, проблемой этих встреч является не формат, а политическая воля России провести в жизнь свои обязательства по Минским соглашениям", - отметил Волкер.

Вместе с тем, он отметил готовность помочь в любых начинаниях для восстановления мира на Донбассе.

Напомним, вчера новый посол Австрии вручил замглавы МИД Елене Зеркаль верительные грамоты.

 

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Теги: США, переговоры, нормандская четверка, нормандская встреча, Курт Волкер
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    23.08.2019, 18:38
Оценка:  +1
VSHIVANKA
НУ КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ !!!
США В КАЖДОЙ ЖОП.Е СТРАПОН !!! )))
ИДИТЕНАХУ.Й......)))
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