Рабинович поздравил Харьков с днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИТТЯ Вадим Рабинович поздравил жителей Харькова с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом он заявил во время подготовительного депутатского заседания в Верховной Раде Украины.

«Хочу напомнить, что сегодня Украина отмечает еще один большой праздник – сегодня день освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков. День Харькова! Это большой город, второй по численности населения в нашей стране. Хочу поздравить харьковчан и, надеюсь, присутствующие к этому присоединятся», – заявил парламентарий.

На это заявление Вадима Рабиновича отреагировал председательствующий на заседании глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Надо поблагодарить всех наших защитников, которые освобождали нашу Родину. Это действительно праздник, и любой город, и село, который наши деды освобождали – это для нас праздник, и о нем нельзя забывать», – сказал он.

Вадим Рабинович, в свою очередь, поблагодарил коллегу «за понимание».

Напомним, что 23 августа Харьков отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация города длилась 641 день с 24 октября 1941 года до 23 августа 1943 года. К моменту окончательного освобождения было разрушено 200 тыс. кв. м жилой площади, полностью выведены из строя все сооружения коммунального хозяйства, в городе не осталось действующих предприятий».

Всего за 21 месяц оккупации было убито и замучено свыше 256 тысяч мирных жителей, 164 тысяч насильно вывезены на принудительные работы. Из 900 тысяч довоенного населения в городе осталось 200 тысяч человек.