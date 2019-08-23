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Рабинович поздравил Харьков с днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Комментариев: 13
Рабинович поздравил Харьков с днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИТТЯ Вадим Рабинович поздравил жителей Харькова с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом он заявил во время подготовительного депутатского заседания в Верховной Раде Украины.

«Хочу напомнить, что сегодня Украина отмечает еще один большой праздник – сегодня день освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков. День Харькова! Это большой город, второй по численности населения в нашей стране. Хочу поздравить харьковчан и, надеюсь, присутствующие к этому присоединятся», – заявил парламентарий.

На это заявление Вадима Рабиновича отреагировал председательствующий на заседании глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Надо поблагодарить всех наших защитников, которые освобождали нашу Родину. Это действительно праздник, и любой город, и село, который наши деды освобождали – это для нас праздник, и о нем нельзя забывать», – сказал он.

Вадим Рабинович, в свою очередь, поблагодарил коллегу «за понимание».

Напомним, что 23 августа Харьков отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация города длилась 641 день с 24 октября 1941 года до 23 августа 1943 года. К моменту окончательного освобождения было разрушено 200 тыс. кв. м жилой площади, полностью выведены из строя все сооружения коммунального хозяйства, в городе не осталось действующих предприятий». 

Всего за 21 месяц оккупации было убито и замучено свыше 256 тысяч мирных жителей, 164 тысяч насильно вывезены на принудительные работы. Из 900 тысяч довоенного населения в городе осталось 200 тысяч человек.

 

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Комментариев (13)
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VSHIVANKA    23.08.2019, 18:40
Оценка:  +1
VSHIVANKA
КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ ПСы ? )))
Enterprise_III    23.08.2019, 18:38
Оценка:  -2
Enterprise_III
Я искренне сожалею о войне и жертвах, но если бы история повторилась, я вынужден был бы присоединится как раз к немецко-фашистским захватчикам, но никак не к союзникам, которые продолжают нас грабить, унижать и убивать по сей день. Посмотрите на свою жизнь, ничтожная позорная нищая дыра.
Enterprise_III    23.08.2019, 18:40
Оценка:  -2
Enterprise_III
По этому я не вижу причин праздновать победу большевиков. Искренне жаль, но в то же время праздновать нечего.
Nikolas_Adver    23.08.2019, 18:42
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
ты не смог бы присоединиться, ты был бы куском мыла. ты и сейчас обмылок))))
Enterprise_III    23.08.2019, 18:45
Оценка:  -3
Enterprise_III
откуда тебе знать, что было бы, зато я могу тебе точно сказать где вы сейчас большевистские потомки, но думаю и так все знают.
Nikolas_Adver    23.08.2019, 18:50
Оценка:  0
Nikolas_Adver
из освенцима мне знать, и из нюрнберга. такое гавно как ты и сейчас только на удобрение годится
Enterprise_III    23.08.2019, 18:54
Оценка:  -1
Enterprise_III
Не тебе ублюдку позорному о дерьме рассуждать. Ваше комуножлобье на кую все вертели, чмошники изолированные.
Nikolas_Adver    23.08.2019, 18:57
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
золотые слова, рагуль! точно, на хyю мы вертели и вас, и ваших пендосских дружбанов))))))
Enterprise_III    23.08.2019, 19:02
Оценка:  0
Enterprise_III
все что ты делал это х у й сосал, так впредь и будет с большевистскими выбляднями, я тебе точно говорю. потому что не лохи и не рабы очевидно
Хулиганка*    23.08.2019, 18:29
Оценка:  +1
Хулиганка*
Наши деды воевали, а бандеровское рагулье типа деда восставшегоизЗада сидело по своим вонючим схронам.
ВосставшийИзБана    23.08.2019, 18:19
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Поздравляю ребе с 80-летием подписания пакта Молотова-Риббентропа.
Хулиганка*    23.08.2019, 18:27
Оценка:  +1
Хулиганка*
Без этого пакта, рагуль, твоих любимых бандеровцев никогда бы не было в Украине.
Nikolas_Adver    23.08.2019, 18:36
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
хороший договор, ты его читал? не читал-не гавкай.
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