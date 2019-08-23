Аваков предложил Минфину продать изъятые наркотики

Глава Нацполиции рассказал о количестве изъятых с начала года наркотиках, глава МВД решил пошутить по данному поводу.

Глава МВД Арсен Аваков в ходе отчета главы Нацполиции Сергея Князева о противодействии наркопреступности предложил министру финансов Оксане Маркаровой продать изъятые наркотики в Россию.

В ходе отчета Князев заявил о повышении производительности правоохранителей по противодействию наркопреступлениям и привел статистику.

"С начала года изъято более 5 тонн наркотического зелья. С которых почти тонна героина, 657 кг - кокаина", - сказал глава Нацполиции.

После этого Князева перебил Аваков и обратился к Маркаровой: "Я обращаюсь к министру финансов, купите у нас, пожалуйста, все это. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию, они там торгуют самолетами МИД".

Маркарова в ответ сказала, что это смешно, но "без изменений в законодательство это невозможно".

После этого Князев продолжил отчитываться.

Как сообщалось, во время заседания Аваков решил уволить руководителей Нацполиции в Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях.

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