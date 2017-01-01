Во Львове копы сбили двух женщин

ДТП случилось на пешеходном переходе с неработающим светофором. На место вызвали сотрудников Госбюро расследований.

Во Львове автомобиль полиции сбил двух женщин на пешеходном переходе. Инцидент произошел в пятницу, 23 августа, сообщил координатор портала Варта-1 Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"Там два светофора которые пока не работают, на первом полиция остановилась, пропустила людей, а на втором сбила двух женщин", - говорится в сообщении.

Зинкевич отметил, что из-за поломки светофоров на перекрестке образовался хаос, а женщины спешили и решили перебежать дорогу, в результате чего оказались под колесами.

Инцидент произошел в 14:25 на улице Зеленой. В патрульной полиции журналистам подтвердили факт совершения ДТП, отметив, что обеих женщин госпитализировали, а на место происшествия вызвали ГБР.

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Ранее сообщалось, что в Киеве машина полиции сбила девушку. Инцидент произошел на пешеходном переходе, но пока неизвестно, на какой сигнал светофора она переходила дорогу.

А в Сумах служебный автомобиль полицейских столкнулся с машиной ГАЗ 5327.

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