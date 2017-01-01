Кузьмин назвал Сарган "неадекватной бабушкой" и рассказал о ее деле в ГБР

Бывший замгенпрокурора в посте об уголовном производстве в отношении спикера генпрокурора несколько раз ее оскорбил.

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Суд обязал ГБР возбудить уголовное дело против пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган. Об этом в Facebook сообщил бывший замгенпрокурора и избранный от ОПЗЖ депутат Ренат Кузьмин.

“Друзья, помните, как сразу после моей регистрации кандидатом в депутаты, пресс-секретарь генпрокурора заявила, что при первом же моем публичном появлении я буду немедленно задержан Генпрокуратурой“, - отметил он.

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“Специально для неадекватной бабушки сообщаю, что я уже давно публичен. Более того, пару дне назад я лично обратился с заявлением о своём “публичном появлении“ к представителю МВД, к следственному судье и следователю, который ведет мое дело“, - написал Кузьмин.

“Сегодня я подал в ГПУ ходатайство о возобновлении расследования и моем “немедленном“ допросе“, - отметил он.

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“Как видите, никто меня до сих пор не задержал и наручники не надел. Правда, появилась информация о том, что бабушка по приказу генпрокурора возглавила теневой штаб по моей дискредитации в СМИ“, - заявил Кузьмин.

“Даже несколько “сливных бачков“ из одиозных журналистов для этих целей наняли. Ну прям как дети малые, которым заняться нечем...“- сетует он.

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“Так вот, чтобы бабушке было чем заниматься в перерывах между сочинением фейков обо мне и их распространением на информационных помойках, публикую определение следственного судьи о возбуждении уголовного дела против Сарган“, - пишет Кузьмин.

“Теперь бабушку привлекут к уголовной ответственности за незаконное распространение моих персональных данных. Советую поискать хорошего адвоката и заняться своей процессуальной защитой. Заодно и уголовный кодекс подучить. На всякий случай...“, - добавил он.

Ранее в ГПУ действительно обещали задержать Кузьмина и Клюева по прибытию в Украину.

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