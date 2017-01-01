Бюрократия или необходимость? Министерство для ветеранов

Владимир Зеленский заявил, что Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано, хотя, ранее у партии Слуга Народа говорили, что это ведомство стране не нужно.

На начало 2019 года в Украине статус участника боевых действий получили более 350 тысяч человека, принимавших участие в антитеррористической операции на востоке Украины. Все это ветераны войны и в конце 2018 года для них создали отдельное министерство.

После смены власти в стране министерство хотели ликвидировать, но теперь президент Владимир Зеленский обещает не делать этого.

Корреспондент.net выяснял, нужно ли ветеранам свое министерство.

Заявление Зеленского

"Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорная информация, позорные слухи. Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает и что надо срочно менять. Мы будем воплощать все это в жизнь. И также мы действительно ждем от вас кандидатуру, я не хочу сам выбирать эту кандидатуру, я хочу, чтобы вы нам дали кандидатуру, которая является авторитетом, и которая действительно может возглавить министерство", - заявил Зеленский на втором международном ветеранском и волонтерском форуме.

Зеленский заверил, что новая Верховная Рада "будет делать все необходимое" для защиты прав ветеранов и принимать "все необходимые законы".

По словам президента, при его Офисе создается Совет волонтеров. Также будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров.

Обращаясь к участникам форума, Зеленский отметил, что государство должно помочь им с медицинским обеспечением, реабилитацией, социальной адаптацией, получением земли и жилья, льготной растаможкой автомобилей.

Позиция Слуги Народа

В партии Зеленского Слуга Народа ранее заявляли, что ветеранам необходима реальная поддержка, а не просто раздутый госаппарат.

Будущий народный депутат и вероятный глава комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова сообщила о том, что Слуга народа будет представлять интересы и права ветеранов, но для этого вовсе не нужно запускать огромный бюрократический аппарат в виде министерств или комитетов.

“Не нужно пиариться на ветеранской теме, лелея чрезмерное эго политиков. Мы хотим направить государственные средства на поддержку тех, кто защищал Украину, а не трудоустраивать на государственные должности людей, которые – как это часто бывает – не имеют никакого отношения ни к АТО (ООС), ни к фронту, а являются просто приближенными к той или иной властной персоне” - отметила Третьякова.

Начнут в партии с принятия закона, который будет четко регламентировать льготы и категории ветеранов.

“Наша стратегия заключается в том, чтобы принять закон о ветеранах, который будет четко регламентировать льготы и категории всех ветеранов, кроме ветеранов труда. Кроме того – создать агентство, которое будет координировать предоставление льгот, в том числе и ветеранам. В это агентство уже целесообразно брать специалистов из числа ветеранов” - подчеркнула Третьякова.

Главной проблемой в данной области Третьякова называет отсутствие целостной государственной социальной политики и в частности, расхода средств не на тех, кто в этом нуждается, а на содержание самого госаппарата.

“У нас не будет комитетов по делам пенсионеров, по делам инвалидов, по делам еще кого-то. Однако никто не будет забыт или обделен”, – резюмировала она.

Что за министерство

27 февраля 2018 года Верховная Рада рекомендовала Кабмину создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта 2018 года Кабмин начал процесс создания министерства.

В ноябре 2018 года Верховная Рада назначила Ирину Фриз, которая была нардепом от БПП, на должность министра по делам ветеранов. Фриз представитель близкого окружения Петра Порошенко, ранее работала его пресс-секретарем.

В министерстве планировали создать государственный реестр ветеранов и плафтформу Е-Ветеран. Но пока это не сделано.