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Во Львове открыли мемориал Героев Небесной сотни

Комментариев: 10
Уникальное мемориальное сооружение будет увенчано плитой, в которой будут вырезаны имена погибших. В дождливую погоду через них будет течь вода, а в ясную - светить солнце.
Мемориал героям Небесной сотни
Мемориал героям Небесной сотни
city-adm.lviv.ua

Во Львове ко Дню флага открыли первую часть мемориала памяти Героев Небесной сотни. На открытие приехали родственники героев Небесной сотни и ветераны АТО. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает пресс-служба городского совета.

Отмечается, что мемориал состоит из двух частей: площади со стелой на верхней террасе и пешеходного моста между холмами вдоль улицы Кривоноса. Он выводит на террасу со стороны улицы Замковой, где обустроены площадь и стела, посвященные Героям Небесной Сотни.

На мосту предложили установить навес, произведенный из специальной стали. На крыше этого накрытия будут вырезаны имена героев Небесной Сотни, через которые в дождливую погоду будет стекать вода, что будет символизировать "вечные слезы" по погибшим, а в солнечную погоду эти буквы имеют подсвечиваться естественным светом.

На мосту также будут расположены пять плит, символизирующие пять дней, в которые погибло большое количество людей во время Революции Достоинства, а также они будут символом баррикад и щитов.

"В День Государственного Флага во Львове открыли первую часть уникального для Украины Мемориала памяти Героев Небесной сотни. Сегодня здесь впервые реет сине-желтый флаг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на торжество в город приехали около 40 семей Героев Небесной сотни со всей Украины, участники Революции достоинства, волонтеры Майдана, военные, участники АТО/ООС, духовенство.

 

 

Напомним, что 1 февраля 2019 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане завершено.
 
А в январе в Киеве начали строить мемориал на аллее Героев Небесной Сотни. Началу работ предшествовали длительные отсрочки, обусловленные различными факторами, основная из которых - незаконченное следствие по расстрелах.

 

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Теги: Львов, фото, мемориал, флаг Украины, Небесная сотня, памятник небесной сотне
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Хулиганка*    23.08.2019, 20:13
Оценка:  -1
Хулиганка*
А герои ли они?
Может как в той детской кривлялке "Обманули дурачка на четыре кулачка"....?
Девиденты получили Кроль сенька, парубий, пашинский,кличко, порох и Ко....А эти - могилу, причем от майданных вождей
bertal    23.08.2019, 20:12
Оценка:  0
bertal
Только один памятник достоин званию память, как ехать в Яремчу , там памятник солдатам: Советским воинам, Немецким воинам, УПА воинам - это памятник героям своей правды, жаль если он разрушат, слово жаль не перадает эмоций возле памяти
Хулиганка*    23.08.2019, 20:14
Оценка:  0
Хулиганка*
Блин, плюсонула....по ошибке. какие нах воины УПЫ?
Схронные засранцы, которые стреляли в спину советским солдатам-освободителям
bertal    23.08.2019, 20:22
Оценка:  -1
bertal
Дура, там памятник погибшим солдатам в войне, Смысл скульптура воинам погибшим в войне, они все воевали за то что им приказывали. Памятник простым солдатам, а не офицерам.
Хулиганка*    23.08.2019, 20:25
Оценка:  -2
Хулиганка*
памятник погибшим солдатам...А УПА к ним каким боком???
схронные засранцы, стреляющие в спину и советским и немецким солдатам...
ЗаУкраину    23.08.2019, 20:10
Оценка:  +2
ЗаУкраину
А фамилии палубия, пашинского, дурчинова, потроха,яйценюка, фротмана-тягнибыка и др. отправивших их на небеса там тоже есть? Идиоты йододефицитные, скачите дальше.
bertal    23.08.2019, 20:16
Оценка:  -1
bertal
Это те кто раздовали оружие и провоцировали? Не они герои Украины.
bertal    23.08.2019, 20:34
Оценка:  0
bertal
герои надо в кавычках , думал сами догадаетесь)))
Антибес    23.08.2019, 19:49
Оценка:  +2
Антибес
Уже отсоединялись бы от Украины и праздновали бы подобные убийства.А то привели к власти чертей,которые убили этих людей и празднуете...Дебилы,бля!
VSHIVANKA    23.08.2019, 19:43
Оценка:  +2
VSHIVANKA
А ТЕХ КТО ОФОРМИЛ ЭТУ СОТНЮ ТАК И НЕ НАШЛИ ?
А ТЕХ КТО СЖЕГ ЖИТЕЛЕЙ ОДЕССЫ ?
СТРАННО.....
ПОЧТИ ШЕСТЬ ЛЕТ ПРОШЛО.....
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