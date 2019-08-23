Уникальное мемориальное сооружение будет увенчано плитой, в которой будут вырезаны имена погибших. В дождливую погоду через них будет течь вода, а в ясную - светить солнце.

Во Львове ко Дню флага открыли первую часть мемориала памяти Героев Небесной сотни. На открытие приехали родственники героев Небесной сотни и ветераны АТО. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает пресс-служба городского совета.

Отмечается, что мемориал состоит из двух частей: площади со стелой на верхней террасе и пешеходного моста между холмами вдоль улицы Кривоноса. Он выводит на террасу со стороны улицы Замковой, где обустроены площадь и стела, посвященные Героям Небесной Сотни.

На мосту предложили установить навес, произведенный из специальной стали. На крыше этого накрытия будут вырезаны имена героев Небесной Сотни, через которые в дождливую погоду будет стекать вода, что будет символизировать "вечные слезы" по погибшим, а в солнечную погоду эти буквы имеют подсвечиваться естественным светом.

На мосту также будут расположены пять плит, символизирующие пять дней, в которые погибло большое количество людей во время Революции Достоинства, а также они будут символом баррикад и щитов.

"В День Государственного Флага во Львове открыли первую часть уникального для Украины Мемориала памяти Героев Небесной сотни. Сегодня здесь впервые реет сине-желтый флаг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на торжество в город приехали около 40 семей Героев Небесной сотни со всей Украины, участники Революции достоинства, волонтеры Майдана, военные, участники АТО/ООС, духовенство.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове открыли мемориал Героев Небесной сотни

Напомним, что 1 февраля 2019 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане завершено.

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