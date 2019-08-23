На “границе” с Крымом образовались очереди в сотни машин

Около 250 автомобилей стоят в очереди на пересечение админграницы с Крымом: пограничники РФ начали тщательно проверять каждую машину.

На админгранице с Крымом образовалась пробка e-crimea.info

Из-за особо тщательных осмотров российскими пограничниками около 250 автомобилей стоят в очереди, чтобы попасть в АР Крым. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского Регионального управления Госпогранслужбы в пятницу, 23 августа.

“После прохождения всех видов контроля в КПВВ Чонгар из-за усиленного досмотр оккупантами своей очереди на въезд на полуостров ожидают около 250 транспортных средств, хотя, например, за последние сутки со временно оккупированной территории АР Крым заехали только около 400 автомобилей. Это уже традиционно для оккупационных служб - создавать искусственные очереди, особенно на государственные праздники в Украине”, - говорится в сообщении.

Кроме того, так называемые "службы" Крыма неоднократно создавали накопления транспортных средств для “демонстрации туристического сезона”.

По словам граждан, пограничники осматривают медленно, почти все транспортные средства, из-за чего и образовалась искусственная очередь.

Напомним, что ранее было названо число переселенцев из Крыма и Севастополя.

Также сообщалось, что в Крыму случайно запустили 700-килограммовую ракету.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet