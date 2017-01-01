Госстат зафиксировал падение промышленности

Промышленное производство в июле снизилось и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и в сравнении с показателями предыдущего месяца.

В июле 2019 года промышленное производство в Украине сократилось на 0,2% по сравнению с июлем 2018 года. Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики в пятницу, 23 августа.

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июле 2019 года к июлю 2018 года также снизилось на 1,1%.

По отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в июле выросло на 3,6%, с учетом сезонного фактора - сократилось на 0,6%.

В целом по итогам 7 месяцев 2019 года рост промпроизводства составил 0,4% к аналогичному периоду 2018 года.

Напомним, что ранее экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 5%.

Также сообщалось, что население Украины сократилось до 42 миллионов.

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