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Предприятия в Украине увеличили прибыль на четверть

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Прибыль украинских предприятий за первое полугодие 2019 года выросла на 41,1 миллиарда гривен.
Украинские предприятия увеличили прибыль на четверть
Украинские предприятия увеличили прибыль на четверть
Корреспондент.net

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за январь-июнь 2019 года составил 218,1 млрд грн, что на 23,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (176,8 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики в пятницу, 23 августа.

По данным статистического ведомства, прибыль составила 291,8 млрд грн, что на 9,2% больше по сравнению с январем-июнем 2018 года, допущено убытков на сумму 73,7 млрд грн (меньше на 18,6%).

Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2019 года составила 24,9% (за январь-июнь 2018 года - 24,7%).

 

Напомним, что ранее были названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии Украины.

Также сообщалось, что долги по зарплатам в Украине приближаются к 3 млрд.

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Теги: Украина, компании, бизнес, доходы
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Источник: korrespondent.net

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