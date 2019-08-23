СБУ задержала двух украинок, которые информировали сепаратистов

Одна женщина собирала информацию о силах и средствах украинской армии и передавала данные другой, которая сотрудничала с сепаратистами.

Служба безопасности Украины пресекла противоправную деятельность двух украинских гражданок, которые обеспечивали сепаратистов "ЛНР" разведывательными данными о подразделениях, задействованных в операции Объединенных сил.Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 23 августа.

"Установлено и в ходе досудебного расследования получены доказательства, что жительница подконтрольной украинской власти территории Луганщины собирала информацию о силах и средствах украинских силовых структур и вооруженных сил, осуществляющих отпор вооруженной агрессии против нашей страны. Полученные данные она передавала другой гражданке Украины - боевику так называемой 4 ОМСБр 2 АК НМ террористической организации "ЛНР", - сказано в сообщении.

Сейчас обеим гражданкам сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создании террористической группы или террористической организации (ч.2 ст.110, ч.1 ст. 258-3 УК). Материалы дела переданы в суд.

Напомним, ранее СБУ сообщила, что на пяти госшахтах украли полмиллиарда.

Также стало известно, что нелегальные мигранты въезжали в Украину под видом волонтеров.

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