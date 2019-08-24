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Львовянин повесился в день рождения из-за долгов

Комментариев: 2
Сколько и кому должен парень, еще выясняют правоохранители. Родные самоубийцы даже не догадывались, что он был игроманом.

На Львовщине парень, который страдал игровой зависимостью, повесился в день своего рождения. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В предсмертной записке написал: "моя петля, мои долги". Сколько и кому должен парень, еще выясняют правоохранители. Родные самоубийцы даже не догадывались, что он был игроманом. 

Парень два года проработал на школьной котельне. Там его и нашли повешенным.

Напомним, что ранее два брата повесились в Харьковской области.

Мужчина повесился на улице в Одессе

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Теги: Львовская область, самоубийство, видео, долги, повешение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Антибес    24.08.2019, 00:31
Оценка:  -2
Антибес
Странно.Обычно у нас идут на самоубийство из-за долгов за услуги ЖКХ...
Letohradek    24.08.2019, 00:43
Оценка:  0
Letohradek
Вместо самоубийств идите к мавзолею и требуйте от ботоксного снижения тарифов, и лучше на коленях!
Ira0955    24.08.2019, 01:04
Оценка:  0
Ira0955
У вас это на па Раше
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