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Посольство США поздравило Украину с Днем Независимости

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Видео с американскими дипломатами и волонтерами Корпуса Мира было записано в разных уголках Украины.

Сотрудники американского посольства в Киеве поздравили Украину с Днем Независимости произведением поэтессы Лины Костенко "Вечернее солнце". Поздравление было опубликовано на официальной странице посольства в Твиттере.

"С Днем независимости, Украина! США горды быть вашим партнером в стремлении Украины к процветанию и светлого европейского будущего", - сказано в поздравлении.

Видео с американскими дипломатами и волонтерами Корпуса Мира было записано в разных уголках Украины, где они под гитару читают произведение поэтессы Лины Костенко - "Вечернее солнце".

"Благодаря группе BRUTTO несколько лет назад этот стих превратился в прекрасную песню, и наш пресс-атташе Рэй Кастилло не мог не сыграть и не спеть ее. Мы наслаждались красотой Украины, так же, как и каждой строчкой стихотворения и каждой нотой песни. Смотрите сами, что из этого вышло", - сказали в посольстве.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, британские политики и аналитики записали видеопоздравление украинцам накануне Дня Независимости.

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Теги: видео, День Независимости, Поздравление, посольство США
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Источник: korrespondent.net

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