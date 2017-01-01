Послы G7 пожелали украинцам мира и процветания

"Большая семерка" подтвердила готовность помогать Украине на пути реформ.

Послы стран "Большой семерки" поздравили украинцев с Днем независимости. Об этом говорится в заявлении G7 на странице в Twitter.

"По случаю Дня независимости Украины группа послов G7 по поддержке реформ высказывает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - говорится в сообщении.

З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу. Вона підтверджує свою повну готовність та відданість у допомозі Україні на шляху реформ. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 23 августа 2019 г.

День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция

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