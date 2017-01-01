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Послы G7 пожелали украинцам мира и процветания

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"Большая семерка" подтвердила готовность помогать Украине на пути реформ.
Послы G7 поздравили Украину с Днем Независимости
Послы G7 поздравили Украину с Днем Независимости
Радио Свобода

Послы стран "Большой семерки" поздравили украинцев с Днем независимости. Об этом говорится в заявлении G7 на странице в Twitter.

"По случаю Дня независимости Украины группа послов G7 по поддержке реформ высказывает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - говорится в сообщении.

День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция

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Теги: День Независимости, посол, Поздравление, день независимости 24 августа, G7
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Источник: korrespondent.net

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