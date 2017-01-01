Итоги 23 августа: Обмен пленными и обыски на шахтах
Обыски на шахтах; обмен пленными с РФ: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Обмен пленными с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией и ожидает результатов в ближайшие дни
Обыски на шахтах
СБУ начала проводить обыски на государственных угольных шахтах. Их руководители обвиняются в хищениях 0,5 млрд грн
Подписание коалиционного соглашение
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа
Виталию Глуховере сообщили о подозрении
Бывшему главе управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталию Глуховере сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий. Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Прогноз курса валют
Курс доллара в Украине будет расти до конца 2019 года и уже со временем может пересечь отметку в 30 гривен за доллар
Прогноз погоды
Погода в Украине на выходных будет жаркой и дождливой. 24, 25 и 26 августа в некоторых регионах страны ожидаются сильные грозы, а в некоторые области придет экстремальная жара.
Ранее сообщалось, что на Донбассе сократилось количество обстрелов.