Итоги 23 августа: Обмен пленными и обыски на шахтах

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией president.gov.ua

Обыски на шахтах; обмен пленными с РФ: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Обмен пленными с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией и ожидает результатов в ближайшие дни

Обыски на шахтах

СБУ начала проводить обыски на государственных угольных шахтах. Их руководители обвиняются в хищениях 0,5 млрд грн

Подписание коалиционного соглашение

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа

Виталию Глуховере сообщили о подозрении

Бывшему главе управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталию Глуховере сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Прогноз курса валют

Курс доллара в Украине будет расти до конца 2019 года и уже со временем может пересечь отметку в 30 гривен за доллар

Прогноз погоды

Погода в Украине на выходных будет жаркой и дождливой. 24, 25 и 26 августа в некоторых регионах страны ожидаются сильные грозы, а в некоторые области придет экстремальная жара.

Ранее сообщалось, что на Донбассе сократилось количество обстрелов.