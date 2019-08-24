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Украина празднует 28 День независимости

Комментариев: 4
В этот день 28 лет назад Верховная Рада провозгласила Акт независимости Украины. С тех пор страна развивается в статусе независимого государства.
Украина празднует День Независимости
Украина празднует День Независимости
politeka.net

В субботу, 24 августа в Украине празднуют День Независимости. Этот праздник отмечается ежегодно в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины - политико-правового документа, который удостверял новый статус Украинского государства.

В 1991 году, после августовского путча в Москве, исходя из той опасности, которая нависла над Украиной и продолжая тысячелетнюю традицию создания государства, внеочередная сессия Верховной Рады республики провозгласила независимость Украины и создание самостоятельного государства - Украины.

 
 

Это значило, что Украинское государство имеет свою неделимую и неприкосновенную территорию, на которой действуют исключительно Конституция и законы Украины. Она сама осуществляет защиту и охрану своей государственности, гарантирует всем своим гражданам права и свободы, исключительно сама распоряжается своими природными богатствами, самостоятельно ведет свою экономику, имеет свою валютно-финансовую систему и денежную единицу, сама проводит международную политику и устанавливает равноправные отношения с соседями, сама развивает науку, образование, культуру.

В конце 1991 года Украина со всех формальных точек зрения преобразовалась в независимое государство, которое в этом статусе в достаточно короткий срок признало мировое содружество. Полную государственную независимость Украина получила после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость проголосовали 90,32% граждан.

Одобрив на всеукраинском референдуме Акт провозглашения независимости Украины, народ предоставил этому документу реальную силу и положил начало новому этапу развития истории государства.

День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция

 

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Теги: история, праздник, День Независимости, суверенитет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Ira0956    24.08.2019, 10:09
Оценка:  0
Ira0956
А где печеньки? Почему хозяин печенки не раздает?
ВосставшийИзБана    24.08.2019, 10:11
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Не переживай. Твой хозяин за твои помои выдаст тебе премию бетоном.
Хулиганка*    24.08.2019, 09:49
Оценка:  +1
Хулиганка*
день незавасимости...( по Оруэллу)
королевство Кривых зеркал....активистами сейчас называют тупорылую майдавонь, госпереворот назвали гавалюцией достоинства... достоинства, Карл!!!
ВосставшийИзБана    24.08.2019, 09:56
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
ПНХ!!!
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