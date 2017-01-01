Как происходит празднование Дня независимости в Киеве - прямая трансляция

В грандиозном исполненим Гимна в течении 7 минут приняли участие более 600 человек.

В 10 часов утра начнется Шествие достоинства от Аллеи Героев Небесной Сотни до Европейской площади Скриншот видео

На Майдане Независимости в Киеве начались праздничные мероприятия ко Дню Независимости во главе с президентом Зеленским. Об этом сообщает Украинская правда.

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Мероприятия стартовали в 9:30 на Майдане Независимости и на Аллее Героев Небесной Сотни. После возложение цветов на Майдане планируется торжественное поднятие флага и грандиозное исполнение Гимна в течении 7 минут при участии более 600 человек.

В 10 часов утра начнется Шествие достоинства от Аллеи Героев Небесной Сотни до Европейской площади.

Ранее публиковались итоги 23 августа: Обмен пленными и обыски на шахтах.