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О чем говорил Зеленский на Шествии Достоинства

Комментариев: 31
Президент Украины подчеркнул, что независимость не появилась волшебным взмахом палочки.
Зеленский назвал Украину многовековой и одновременно молодой
Зеленский назвал Украину многовековой и одновременно молодой
Скриншот видео

В Киеве стартовало Шествие Достоинства к 28-й годовщине Дня Независимости Украины. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам на торжественном мероприятии, сообщает Канал24.

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Владимир Зеленский рассказал, что каждое его утро начинается с смм-сообщения генерального штаба.

“Цифры могут быть разными. Но только одна делает утро добрым - это ноль. Обстрелов - ноль, потерь - ноль“, - сказал президент.

Далее Зеленский призвал поблагодарить всех защитников. Он сказал, что не совсем верно говорить, что Украине только 28, потому что до 1991 года страна успела немало.

“К 1991 мы успели немало: состоялось крещение Киевской Руси, Федоров издал “Апостол“, на свет появилась Конституция Пилипа Орлика“, - добавил Зеленский, перечисляя различные важные исторические события Украины.

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Зеленский назвал Украину многовековой и одновременно молодой. Также Президент Украины подчеркнул, что независимость не появилась волшебным взмахом палочки.

Активная борьба за нее началась более 100 лет назад, продолжалась она и во времена СССР. Николай Руденко, Василий Стус, Петр Григоренко, Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко - участники Революции на Граните. И это далеко не весь список всех тех, кто боролся за Независимость Украины,
- подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что в Херсоне создали рекордный украинский флаг.

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Теги: День Независимости, Зеленский, Майдан
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Комментариев (31)
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Nikolas_Adver    24.08.2019, 11:35
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
так он идет или говорит? и куда все идут на этом шествии? в светлое будущее или все таки на хyй?))))
Яроcлав    24.08.2019, 11:37
Оценка:  -3
Яроcлав
Беги Тайгу туши!!!! У тебя пол-рашки уже сгорело, а ты тролить пришло. Беги рашку спасай, дибилино!
Nikolas_Adver    24.08.2019, 11:42
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
ярославжoпе, я живу в макеевке, у меня другая задача: щас ваши обмылки понапиваются глёду и начнут буянить-утихомирю нескольких)))))
Яроcлав    24.08.2019, 11:44
Оценка:  -1
Яроcлав
Беги последствия ядерного взрыва под Северодвинском ликвидируй, а то вы своей бомбой (которой сами себя и разбомбили) уже весть континент завоняли!
VSHIVANKA    24.08.2019, 11:32
Оценка:  -3
VSHIVANKA
16 ВЕК - 1569 - ХОЛОПЫ ЛИТВЫ
1569 - 1657 - ХОЛОПЫ ПОЛЬШИ
1657 - 1708 - ХОЛОПЫ РОССИИ
1708 - 1709 - ХОЛОПЫ ШВЕЦИИ
1709 - 1917 - ХОЛОПЫ РОССИИ
1917 - 1919 - ХОЛОПЫ ГЕРМАНИИ
1919 - 1942 - ХОЛОПЫ РОССИИ
1942 - 1944 - ХОЛОПЫ ГЕРМАНИИ
1944 - 1991 - ХОЛОПЫ РОССИИ
1991 .... - ХОЛОПЫ США....
СУГС !!! )))
ВосставшийИзБана    24.08.2019, 11:34
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
ПНХ!!!

Твоя Московия до 1700 года платила дать Крымскому хану. Почему это не пишешь?
ParisMA    24.08.2019, 11:35
Оценка:  -2
ParisMA
оттопырься Чюдрила ! не Холопка нашлась! ПНХ VVK
Яроcлав    24.08.2019, 11:36
Оценка:  -1
Яроcлав
иди климакс свой угомони, если Тайгу тушить не хочешь!
Яроcлав    24.08.2019, 11:35
Оценка:  0
Яроcлав
кто тебя из психушки выпустил?
Яроcлав    24.08.2019, 11:27
Оценка:  -2
Яроcлав
"Далее ЗЕ призвал поблагодарить всех защитников.." - лучше бы поинтиресовался, сколько этих защитников погибло, после того как ЗЕ запретил стрелять в ответ... Иначе защитники могут этому БЕ, ой, простите - ЗЕ и напомнить!!!!
Nikolas_Adver    24.08.2019, 11:39
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
а ты че не идешь вместе со всеми в эротический тур, ярославжoпе?)))))
Яроcлав    24.08.2019, 11:43
Оценка:  0
Яроcлав
А ты чё? Ты Тайгу уже всю потушил? что сюда прилез? Уже под Северодвинском ни кто от радиации не подыхает, ты всё там по чистил?
VSHIVANKA    24.08.2019, 11:21
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ХЕРСОН , КРИВОЙ РОГ , ХАРЬКОВ , ДНЕПРОПЕТРОВСК , СУМЫ , КИРОВОГРАД , ЗАПОРОЖЬЕ , МАРИУПОЛЬ , СЕВАСТОПОЛЬ , СИМФЕРОПОЛЬ , НИКОЛАЕВ , ОДЕССА , ЛУГАНСК , ДОНЕЦК.....
ВСЕ ЭТО РУССКИЕ ГОРОДА ОСНОВАННЫЕ РУССКИМИ ЦАРЯМИ , СТОЯЩИЕ НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ....
Яроcлав    24.08.2019, 11:27
Оценка:  -1
Яроcлав
ты шизофреник?
ВосставшийИзБана    24.08.2019, 11:31
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Он забыл дописать, что Русь - это Украина и города руськие. А еще к руським городам относятся Сморенск, Воронеж, Ростов, Таганров, Липецк ......
ВосставшийИзБана    24.08.2019, 11:33
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
И самое главное - рф имеет такое де отношение к Руси как морская свинка к морю. Да, собственно, и к свиньям.
VSHIVANKA    24.08.2019, 11:13
Оценка:  -6
VSHIVANKA
СОЧЕТАНИЕ МНОГОВЕКОВАЯ украина ЗВУЧИТ ТАКЖЕ СМЕШНО КАК И АФРИКАНСКИЙ ХОККЕЙ....)))
Яроcлав    24.08.2019, 11:15
Оценка:  0
Яроcлав
да тебе палец покажи, и ты ржать будешь. А интиресно, а жителям Северодвинской области смешно?
всем_пока    24.08.2019, 11:29
Оценка:  -1
всем_пока
Смешно то, что Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation

И где твоя "независимость"?
Яроcлав    24.08.2019, 11:34
Оценка:  -1
Яроcлав
иди Тайгу туши, юнармеец!!!!! У тебя в Нёноксе ядерный взрыв, склады с боеприпасами горят!! Беги туши, придурок малолетний! !!
Яроcлав    24.08.2019, 11:09
Оценка:  +1
Яроcлав
Он заговорил!? Наверное решил что опять на стадионе.... Главное чтобы ни какой "порохобот" не подсунул кловану под арену... ой, птьфу - трибуну жанглёрские мячики. Или пианино там случайно не оказалось, иначе гарант снимет штаны и покажет мастеркласс!
ParisMA    24.08.2019, 11:08
Оценка:  -6
ParisMA
А я вместе с Зеленским прослезилась меня до слёз довести нереально - впринципе! а тут прослезилась! Умничка Зеленский! Достойный Человек! Достойный Президент! Сдержал обещание! Мы стали жить ПО ДРУГОМУ! Очень достойная речь - Первая Леди Елена Умничка, душевно!
С Праздником Нэзалэжности Друзья :
Яроcлав    24.08.2019, 11:09
Оценка:  -2
Яроcлав
иди купи "ремес" и валерианки. Я в рекламе видел, что от климакса помогает!
ParisMA    24.08.2019, 11:36
Оценка:  -1
ParisMA
Яроcлав МЕЛЬХИОРОВич ! С Праздником НЭЗАЛЭЖНОСТИ тебя ! Желаю тебе сухих штанов !
всем_пока    24.08.2019, 11:37
Оценка:  0
всем_пока
А ты ещё и специалист-гениколог, сто советы раздаёшь
Ну давай ещё раз про тайгу, да и про дырявый киевский мост не забудь порошенковский прихвостень
Яроcлав    24.08.2019, 11:39
Оценка:  -1
Яроcлав
ты когда боярку бухаешь, то "ременс" туда добавляй. Будет тебе полезное с приятным))))))))
Яроcлав    24.08.2019, 11:40
Оценка:  -1
Яроcлав
всем_пока - иди географию учи, если Тайгу тушить впадлу, на второй год опять оставят!!!
Яроcлав    24.08.2019, 11:14
Оценка:  -2
Яроcлав
И, кстати, ты уже не ссышься? А то я ради тебя в интернете посмотрю, что от энуреза помогает. Ты же заняно тушением Тайги... тебе некогда?
всем_пока    24.08.2019, 11:33
Оценка:  +2
всем_пока
. В 2016 г. китайская корпорация COFCO Agri открыла в порту Николаева новый терминал для перегрузки масличных и зерновых культур, способный в год пропускать до 2,5 млн тонн. Проект стоил около 75 млн долларов, и теперь терминал работает почти на полную мощность, исправно отправляя в Поднебесную
всем_пока    24.08.2019, 11:35
Оценка:  0
всем_пока
...корабли с зерновыми. Самим то что, СЛАБО?
Яроcлав    24.08.2019, 11:41
Оценка:  0
Яроcлав
всем_пока - иди ядерный взрыв ликвидируй, воду радиоактивную с "лошарика" помогоай откачивать, чтобы хотя бы трупы ваших ХЕроев оттуда достать смогли!
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