О чем говорил Зеленский на Шествии Достоинства

Президент Украины подчеркнул, что независимость не появилась волшебным взмахом палочки.

В Киеве стартовало Шествие Достоинства к 28-й годовщине Дня Независимости Украины. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам на торжественном мероприятии, сообщает Канал24.

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Владимир Зеленский рассказал, что каждое его утро начинается с смм-сообщения генерального штаба.

“Цифры могут быть разными. Но только одна делает утро добрым - это ноль. Обстрелов - ноль, потерь - ноль“, - сказал президент.

Далее Зеленский призвал поблагодарить всех защитников. Он сказал, что не совсем верно говорить, что Украине только 28, потому что до 1991 года страна успела немало.

“К 1991 мы успели немало: состоялось крещение Киевской Руси, Федоров издал “Апостол“, на свет появилась Конституция Пилипа Орлика“, - добавил Зеленский, перечисляя различные важные исторические события Украины.

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Зеленский назвал Украину многовековой и одновременно молодой. Также Президент Украины подчеркнул, что независимость не появилась волшебным взмахом палочки.

Активная борьба за нее началась более 100 лет назад, продолжалась она и во времена СССР. Николай Руденко, Василий Стус, Петр Григоренко, Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко - участники Революции на Граните. И это далеко не весь список всех тех, кто боролся за Независимость Украины,

- подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что в Херсоне создали рекордный украинский флаг.