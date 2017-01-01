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В Киеве начался Марш Достоинства

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Президент страны, военные и простые украинцы собрались на Майдане Незалежности для празднования 28 годовщины независимости.
Марш Достоинства в Киеве
Марш Достоинства в Киеве
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В Киеве в субботу, 24 августа, начался Марш Достоинства в честь празднования 28 годовщины Независимости Украины.

В праздновании принимает участие глава государства Владимир Зеленский, украинские военные, ветераны АТО и волонтеры, а также представители разных родов войск ВСУ.

На сцене почетных гостей присутствуют все экс-президенты (Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко), кроме Виктора Януковича и Петра Порошенко.

Рядом с ними также стоят предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и патриарх Филарет.

В этом году во время марша военная техника демонстрироваться не будет. Зато по Крещатику пройдут известные украинские медики, учителя, спортсмены, дипломаты.

День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция

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Теги: Киев, День Независимости, Майдан Незалежности, празднование, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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