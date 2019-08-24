США пытается помешать продаже Китаю предприятия Мотор Сич

Покупка предприятия может дать Пекину важные оборонные технологии.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон попытается препятствовать приобретению украинского предприятия Мотор Сич Китаем. Об этом пишет Wall Street Journal.

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Причина заключается в том, что покупка предприятия может дать Пекину важные оборонные технологии - Мотор Сич производит авиационные двигатели и газотурбинные установки.

По данным издания, сотрудники американского Совета национальной безопасности и посольства в Киеве работают над организацией встречи Болтона с руководителем предприятия.

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“Мы собираемся поговорить с украинцами об амбициях Китая и о том, что мы думаем по поводу того, что замышляет Китай“, - сказал один из чиновников. Он добавил, что это является частью стратегии нацбезопасности.

Издание отмечает, что рассматривается вопрос продажи украинского предприятия группе компаний, среди которых Beijing Skyrizon Aviation.

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