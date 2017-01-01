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Зеленский объявил об учреждении Дня памяти защитников Украины

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Глава государства подписал указ об установлении Дня памяти погибших защитников независимости Украины.
Зеленский отметил, что сейчас на Майдане находятся семьи погибших военнослужащих и участников добробатов
Зеленский отметил, что сейчас на Майдане находятся семьи погибших военнослужащих и участников добробатов
Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об учреждении Дня памяти защитников Украины, который будет отмечаться ежегодно 29 августа. Об этом глава государства сообщил в субботу, 24 августа, во время Марша Достоинства в честь Дня Независимости Украины.

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Во время своего выступления Зеленский отметил, что в этот день на Майдане находятся семьи погибших военнослужащих и участников добробатов.

“С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и праздновании его ежегодно 29 августа“, - сказал Зеленский, закончив выступление лозунгом “Слава Украине!“.

Ранее сообщалось, как происходит празднование Дня независимости в Киеве - прямая трансляция.

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Теги: праздник. Украина, ВСУ
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