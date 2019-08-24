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Стало известно, почему Порошенко не пришел на Шествие достоинства

Комментариев: 5
Экс-глава государства принял участие в торжественном молебне за Украину в Софии Киевской.
Вместе с Порошенко участие приняли его жена и ряд политических деятелей
Вместе с Порошенко участие приняли его жена и ряд политических деятелей
photo.unian.net

Пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности“ Петр Порошенко решил не присутствовал на торжествах по случаю 28-й годовщины Независимости Украины, состоявшихся на Майдане Независимости. Об этом сообщает Украинская правда.

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В мероприятиях на Майдане приняли участие три предшественника Зеленского - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. По понятным причинам не было Виктора Януковича. Также  отсутствовал и Петр Порошенко.

Экс-глава государства принял участие в торжественном молебне за Украину в Софии Киевской и в чествовании памяти погибших воинов.

Участие в молебне вместе с Порошенко также приняли главы религиозных общин, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, министр культуры Евгений Нищук, нардепы от партии “Европейская солидарность“.

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Прямая речь Порошенко: “Сегодня я принял решение, что мы будем приветствовать украинцев, но вспоминая о тех, кто отдал свою жизнь за Украину“. 

Он пожелал согражданам мира “на условиях победы, когда будет освобожден последний кусок украинской земли, когда будет освобожден украинский Донбасс, украинский Крым“.

Ранее сообщалось, что адвокатам Порошенко отказали в возбуждении дела против Портнова.

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Теги: Порошенко, Зеленский, День независимости
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Комментариев (5)
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fkrfyfan    24.08.2019, 12:58
Оценка:  -1
fkrfyfan
просто опять в ж"пу пьяный был
Carelessangel    24.08.2019, 12:49
Оценка:  +3
Carelessangel
па ра ша П И Д О Р
Хулиганка*    24.08.2019, 12:39
Оценка:  +5
Хулиганка*
алкохряк с дурчиновым отпускал поклоны перед турецкоподданым попом....термос уронили!!!
Nikolas_Adver    24.08.2019, 12:37
Оценка:  +5
Nikolas_Adver
так пастор ведь другой веры! какого он в храм приперся?
Хулиганка*    24.08.2019, 12:39
Оценка:  +4
Хулиганка*
так храм-то ряженный
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