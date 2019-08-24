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Глава МИД Литвы записал видеообращение на украинском языке

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Линас Линкявичюс поздравил украинцев с Днем Независимости, завершив речь лозунгом "За вашу и нашу свободу!".

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в субботу, 24 августа, поздравил украинцев с 28 годовщиной независимости. Свое видеообращение по-украински он выложил в Twitter.

Линкявичюс напомнил о пакте Молотова-Риббентропа, который 80 лет назад разделил Европу разрушил отношения народов.

"Литва и Украина всегда шли вместе дорогой свободы. Литва поддерживала и поддерживает свободу и территориальную целостность Украины", - сказал он.

"За вашу и нашу свободу!" - произнес литовский дипломат известный лозунг.

Ранее сообщалось, что Елизавета II, Макрон и Трамп поздравили Зеленского с Днем Независимости Украины.

День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция

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Теги: видео, Литва, День Независимости, Поздравление
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0956    24.08.2019, 12:24
Оценка:  0
Ira0956
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