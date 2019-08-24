Глава МИД Литвы записал видеообращение на украинском языке
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в субботу, 24 августа, поздравил украинцев с 28 годовщиной независимости. Свое видеообращение по-украински он выложил в Twitter.
Линкявичюс напомнил о пакте Молотова-Риббентропа, который 80 лет назад разделил Европу разрушил отношения народов.
"Литва и Украина всегда шли вместе дорогой свободы. Литва поддерживала и поддерживает свободу и территориальную целостность Украины", - сказал он.
"За вашу и нашу свободу!" - произнес литовский дипломат известный лозунг.
80 років тому пакт Ріббентропа-Молотова поділив Європу, але не зруйнував єдності наших народів. і завжди йшли разом шляхом свободи, Литва підтримувала і підтримуватиме боротьбу України за свободу і територіальну цілісність. З Днем незалежності,Україно! За Вашу і нашу свободу! pic.twitter.com/ymJkLbSLpM— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 24 серпня 2019 р.
Ранее сообщалось, что Елизавета II, Макрон и Трамп поздравили Зеленского с Днем Независимости Украины.
День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция
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