Как мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости
Мировые лидеры шлют поздравления с 28-й годовщиной независимости украинцам и президенту Владимиру Зеленскому. Подборку официальных поздравлений подготовил Канал24.
Трамп в своем приветствии подчеркнул, что США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.
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“В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые являются чрезвычайно важными для успеха Украины. Это включительно с реформами в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, укреплением демократических институтов и содействием экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и США гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути изменений,
– подчеркнул он.
Посольство Украины в США также присоединилось к поздравлениям, напомнив Украине о совместных достижениях.
All the challenges #Ukraine has faced over the years made us stronger and now we are celebrating our achievements— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) August 24, 2019
We won't stop moving forward and every day, every effort, every victory is one step closer to the goal#ChangingUkraineTogether
Happy Independence Day, Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/zAlsCcbuid
Президент Франции Макрон также подчеркнул, что Франция будет помогать Украине достичь мира на Донбассе, где продолжается российско-украинская война.
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“Я приветствую вашу инициативность и решимость, направленные на быстрое получение конкретного прогресса в пользу населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить в моем стремлении достигнуть решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией. Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем скорее в Украину вернется мир“, - сказал Макрон.
В то же время, королева Великобритании Елизавета II пожелала Украине и нашему народу “счастья и процветания в грядущие годы“.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил украинцев на нашем соловьином языке. Он совместно с сотрудниками посольства Украины в Британии записали видео, где на украинском языке читают текст легендарной песни Тараса Петриненко “Украина“. В конце ролика Джонсон произнес: “Слава Украине!“, а представители посольства ответили “Героям слава!“.
#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) August 23, 2019
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Президент Италии С. Матарелла поздравила Президента Украины Владимира Зеленского с Днем Независимости: Италия полностью поддерживает территориальную целостность Украины, а также переговорный процесс, который должен вернуть мир и процветание.
Президент Італії С.Маттарелла привітав Президента України В.Зеленського з Днем Незалежності:— Ukr Embassy to Italy (@UKRinIT) August 23, 2019
Італія повністю підтримує територіальну цілісність України, а також переговорний процес, який має повернути мир, стабільність та процвітанняhttps://t.co/WxcJh172ru#UAIndependenceDay2019 pic.twitter.com/ueTFsKedvK
К поздравлениям Украины присоединился и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он пожелал президенту Зеленскому и украинцам всего самого лучшего - мира и процветания.
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“Я верю, что азербайджано-украинские отношения, традиционные дружеские отношения между нашими странами, наше двустороннее и многостороннее сотрудничество будут продолжать развиваться и укрепляться в соответствии со взаимными интересами наших народов“, - подчеркнул Алиев.
#UAIndependenceDay2019— Vladyslav Kanevskyi (@V_Kanevskyi) August 24, 2019
Президент Азербайджанської Республіки 🇦🇿 Ільхам Алієв @azpresident привітав Президента України 🇺🇦 Володимира Зеленського @ZelenskyyUa з Днем незалежності України https://t.co/auY6NWUi2V pic.twitter.com/rF27LQfe36
Послы “G7“ поздравили Украину с Днем независимости трех языках - украинском, французском и английском.
Присоединяются к поздравлениям Украины с Днем Независимости и другие страны мира и их лидеры.
Ранее сообщалось, о чем говорил Зеленский на Шествии Достоинства.
Если ватные тролли Пуйловские так ненавидят Пороха, то кто его уважает?