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Как мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости

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Мировые лидеры шлют поздравления с 28-й годовщиной независимости.
Присоединяются к поздравлениям Украины с Днем Независимости и другие страны мира и их лидеры
Присоединяются к поздравлениям Украины с Днем Независимости и другие страны мира и их лидеры
depositphotos.com

Мировые лидеры шлют поздравления с 28-й годовщиной независимости украинцам и президенту Владимиру Зеленскому. Подборку официальных поздравлений подготовил Канал24.

Трамп в своем приветствии подчеркнул, что США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.

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“В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые являются чрезвычайно важными для успеха Украины. Это включительно с реформами в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, укреплением демократических институтов и содействием экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и США гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути изменений,
– подчеркнул он.

Посольство Украины в США также присоединилось к поздравлениям, напомнив Украине о совместных достижениях.

Президент Франции Макрон также подчеркнул, что Франция будет помогать Украине достичь мира на Донбассе, где продолжается российско-украинская война.

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“Я приветствую вашу инициативность и решимость, направленные на быстрое получение конкретного прогресса в пользу населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить в моем стремлении достигнуть решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией. Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем скорее в Украину вернется мир“, - сказал Макрон.

В то же время, королева Великобритании Елизавета II пожелала Украине и нашему народу “счастья и процветания в грядущие годы“.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил украинцев на нашем соловьином языке. Он совместно с сотрудниками посольства Украины в Британии записали видео, где на украинском языке читают текст легендарной песни Тараса Петриненко “Украина“. В конце ролика Джонсон произнес: “Слава Украине!“, а представители посольства ответили “Героям слава!“.

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Президент Италии С. Матарелла поздравила Президента Украины Владимира Зеленского с Днем Независимости: Италия полностью поддерживает территориальную целостность Украины, а также переговорный процесс, который должен вернуть мир и процветание.

К поздравлениям Украины присоединился и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он пожелал президенту Зеленскому и украинцам всего самого лучшего - мира и процветания.

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“Я верю, что азербайджано-украинские отношения, традиционные дружеские отношения между нашими странами, наше двустороннее и многостороннее сотрудничество будут продолжать развиваться и укрепляться в соответствии со взаимными интересами наших народов“, - подчеркнул Алиев.

Послы “G7“ поздравили Украину с Днем независимости трех языках - украинском, французском и английском.

Присоединяются к поздравлениям Украины с Днем Независимости и другие страны мира и их лидеры.

Ранее сообщалось, о чем говорил Зеленский на Шествии Достоинства.

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Теги: День Независимости, мир, политики
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Комментариев (2)
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МЕЛЬХИОР    24.08.2019, 14:44
Оценка:  -1
МЕЛЬХИОР
Эй, троляки Ольгинские! Ау! Вы что, сдохли? Да отвлекитесь вы уже от Пороха, идите сюда, тут флаг Украинский показывают. Или вы Пороха больше боитесь?
МЕЛЬХИОР    24.08.2019, 14:22
Оценка:  -1
МЕЛЬХИОР
Прошу заметить, сюда еще не набежало ватно-Питерских троллей и ЗЕле-ботов. Почему? А тут Пороха не показывают. Вот и думайте:
Если ватные тролли Пуйловские так ненавидят Пороха, то кто его уважает?
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