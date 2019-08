Как мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости

Мировые лидеры шлют поздравления с 28-й годовщиной независимости украинцам и президенту Владимиру Зеленскому. Подборку официальных поздравлений подготовил Канал24.

Трамп в своем приветствии подчеркнул, что США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.

“В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые являются чрезвычайно важными для успеха Украины. Это включительно с реформами в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, укреплением демократических институтов и содействием экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и США гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути изменений,

– подчеркнул он.

Посольство Украины в США также присоединилось к поздравлениям, напомнив Украине о совместных достижениях.

All the challenges #Ukraine has faced over the years made us stronger and now we are celebrating our achievements



We won't stop moving forward and every day, every effort, every victory is one step closer to the goal#ChangingUkraineTogether



Happy Independence Day, Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/zAlsCcbuid