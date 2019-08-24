Как мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости

Мировые лидеры шлют поздравления с 28-й годовщиной независимости.

Присоединяются к поздравлениям Украины с Днем Независимости и другие страны мира и их лидеры depositphotos.com

Мировые лидеры шлют поздравления с 28-й годовщиной независимости украинцам и президенту Владимиру Зеленскому. Подборку официальных поздравлений подготовил Канал24.

Трамп в своем приветствии подчеркнул, что США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.

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“В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые являются чрезвычайно важными для успеха Украины. Это включительно с реформами в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, укреплением демократических институтов и содействием экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и США гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути изменений,

– подчеркнул он.

Посольство Украины в США также присоединилось к поздравлениям, напомнив Украине о совместных достижениях.

All the challenges #Ukraine has faced over the years made us stronger and now we are celebrating our achievements



We won't stop moving forward and every day, every effort, every victory is one step closer to the goal#ChangingUkraineTogether



Happy Independence Day, Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/zAlsCcbuid — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) August 24, 2019

Президент Франции Макрон также подчеркнул, что Франция будет помогать Украине достичь мира на Донбассе, где продолжается российско-украинская война.

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“Я приветствую вашу инициативность и решимость, направленные на быстрое получение конкретного прогресса в пользу населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить в моем стремлении достигнуть решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией. Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем скорее в Украину вернется мир“, - сказал Макрон.

В то же время, королева Великобритании Елизавета II пожелала Украине и нашему народу “счастья и процветания в грядущие годы“.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил украинцев на нашем соловьином языке. Он совместно с сотрудниками посольства Украины в Британии записали видео, где на украинском языке читают текст легендарной песни Тараса Петриненко “Украина“. В конце ролика Джонсон произнес: “Слава Украине!“, а представители посольства ответили “Героям слава!“.

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Президент Италии С. Матарелла поздравила Президента Украины Владимира Зеленского с Днем Независимости: Италия полностью поддерживает территориальную целостность Украины, а также переговорный процесс, который должен вернуть мир и процветание.

Президент Італії С.Маттарелла привітав Президента України В.Зеленського з Днем Незалежності:

Італія повністю підтримує територіальну цілісність України, а також переговорний процес, який має повернути мир, стабільність та процвітанняhttps://t.co/WxcJh172ru#UAIndependenceDay2019 pic.twitter.com/ueTFsKedvK — Ukr Embassy to Italy (@UKRinIT) August 23, 2019

К поздравлениям Украины присоединился и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он пожелал президенту Зеленскому и украинцам всего самого лучшего - мира и процветания.

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“Я верю, что азербайджано-украинские отношения, традиционные дружеские отношения между нашими странами, наше двустороннее и многостороннее сотрудничество будут продолжать развиваться и укрепляться в соответствии со взаимными интересами наших народов“, - подчеркнул Алиев.

Послы “G7“ поздравили Украину с Днем независимости трех языках - украинском, французском и английском.

Присоединяются к поздравлениям Украины с Днем Независимости и другие страны мира и их лидеры.

Ранее сообщалось, о чем говорил Зеленский на Шествии Достоинства.