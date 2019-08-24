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Парашютисты из 12 стран образовали в небе фигуру в форме тризубца - видео

Комментариев: 3
На аэродроме Коротич в Харькове как раз финишировали международные парашютные сборы.
Парашютисты из 12 стран мира образовали в небе фигуру трезубца
Парашютисты из 12 стран мира образовали в небе фигуру трезубца
Скриншот видео

Парашютисты из 12 стран мира очень оригинально поздравили Украину с Днем Флага и Днем Независимости. Видео поздравления опубликовал Канал24.

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На аэродроме Коротич в Харькове как раз финишировали международные парашютные сборы, и в последний день спортсмены решили устроить такое зрелищное шоу.

Парашютисты из 12 стран мира образовали в небе фигуру трезубца. Кроме украинских спортсменов к созданию государственного символа присоединились представители Австралии, Германии, Румынии, Швеции, Польши, Франции, Словакии.

Ранее сообщалось, как мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости.

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Теги: День Независимости, Украина, Харьков, трюк, парашютисты
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Комментариев (3)
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Л_о_л_а    24.08.2019, 17:36
Оценка:  +1
Л_о_л_а
на дурака не нужен нож.....
ему тризубец нарисуй - и делай с ним что хошь....
Nikolas_Adver    24.08.2019, 17:28
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
а зубчик у вилки то отломанный))))))
Ira0956    24.08.2019, 17:16
Оценка:  +2
Ira0956
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