Парашютисты из 12 стран образовали в небе фигуру в форме тризубца - видео

На аэродроме Коротич в Харькове как раз финишировали международные парашютные сборы.

Парашютисты из 12 стран мира образовали в небе фигуру трезубца Скриншот видео

Парашютисты из 12 стран мира очень оригинально поздравили Украину с Днем Флага и Днем Независимости. Видео поздравления опубликовал Канал24.

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На аэродроме Коротич в Харькове как раз финишировали международные парашютные сборы, и в последний день спортсмены решили устроить такое зрелищное шоу.

Парашютисты из 12 стран мира образовали в небе фигуру трезубца. Кроме украинских спортсменов к созданию государственного символа присоединились представители Австралии, Германии, Румынии, Швеции, Польши, Франции, Словакии.

Ранее сообщалось, как мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости.