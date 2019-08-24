Парашютисты из 12 стран образовали в небе фигуру в форме тризубца - видео
На аэродроме Коротич в Харькове как раз финишировали международные парашютные сборы.
Парашютисты из 12 стран мира очень оригинально поздравили Украину с Днем Флага и Днем Независимости. Видео поздравления опубликовал Канал24.
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На аэродроме Коротич в Харькове как раз финишировали международные парашютные сборы, и в последний день спортсмены решили устроить такое зрелищное шоу.
Парашютисты из 12 стран мира образовали в небе фигуру трезубца. Кроме украинских спортсменов к созданию государственного символа присоединились представители Австралии, Германии, Румынии, Швеции, Польши, Франции, Словакии.
Ранее сообщалось, как мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости.
ему тризубец нарисуй - и делай с ним что хошь....
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