В День независимости Зеленский наградил более 100 человек

В частности президент Украины Владимир Зеленский отметил 58 военнослужащих государственными наградами, 16 бойцов награждены посмертно.

Военных наградили за личное мужество и самоотверженные действия, при защите государственного суверенитета Скриншот видео

По случаю Дня Независимости Украины президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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В частности президент Украины Владимир Зеленский отметил 58 военнослужащих государственными наградами, 16 бойцов награждены посмертно. Президент постановил наградить военных за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден подполковник Николай Кудря.

степени награжден подполковник Николай Кудря. Орденом “За мужество“ II степени - старший лейтенант Виктор Пятка, старший сержант Руслан Сиксой, сержант Ирина Шевченко, солдат Антон Безверхний (посмертно), старший солдат Богдан Бигус (посмертно), прапорщик Сергей Василенко, прапорщик Василий Джус (посмертно), прапорщик Вячеслав Кубрак, матрос Василий Курдов (посмертно), младший сержант Эдуард Лазарев (посмертно), старший солдат Александр Лин (посмертно), старший солдат Антон Ляхов, старший матрос Сергей Майборода (посмертно), солдат Александр Оловаренко, майор Антон Письменский, матрос Богдан Постоялко, матрос Владислав Рак (посмертно), младший лейтенант Роман Романенко (посмертно), солдат Борис Степанченко, старшина Александр Сфинкс, солдат Александр Ципенко (посмертно), солдат Сергей Шандра (посмертно), старший матрос Александр Шарко (посмертно) и солдат Роман Шкумат.

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Медалью “За воинскую службу Украине“ награждены сержант Дмитрий Дузь, старшина Николай Ливитчук, старший солдат Ивана Сиренко (посмертно), младший сержант Юрий Тимошенко и капитан Александр Шунькин.

награждены сержант Дмитрий Дузь, старшина Николай Ливитчук, старший солдат Ивана Сиренко (посмертно), младший сержант Юрий Тимошенко и капитан Александр Шунькин. Медалью “Защитнику Отечества“ награждены младший сержант Сергей Абросимов, старший матрос Александр Алексеев, старший матрос Роман Бондаренко, старшина Николай Булик, старший солдат Вадим Вандер, старший сержант Андрей Галун, старший матрос Дмитрий Гачик, матрос Сергей Герасименко, старший солдат Максим Грабовский, матрос Владислав Журавлев, старший матрос Евгений Захарченко, старший матрос Людмила Иванова, матрос Артем Киселев, матрос Владислав Коврижных, сержант Григорий Коржик, старший прапорщик Вячеслав Лысенко, сержант Сергей Лобода, сержант Василий Мурий, матрос Сергей Новак, старший матрос Иван Масло, солдат Михаил Петрик, старший матрос Дмитрий Саржевский, старший солдат Константин Сергиенко, старший сержант Роман Федченко, старший солдат Василий Цимбота, старший матрос Максим Шенкевич, младший сержант Владислав Шкеул и лейтенант Дмитрий Яковец.

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Также награды получили люди, которые внесли значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени наградили заведующего отделом Института общей и неорганической химии имени В.И.Вернадского Национальной академии наук Украины, члена-корреспондента НАН Украины Анатолия Белоуса.

наградили заведующего отделом Института общей и неорганической химии имени В.И.Вернадского Национальной академии наук Украины, члена-корреспондента НАН Украины Анатолия Белоуса. Орденом “За заслуги“ І степени наградили директора Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины, академика НАН Украины Бориса Буркинського.

степени наградили директора Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины, академика НАН Украины Бориса Буркинського. Орденом “За заслуги“ II степени награждены пять человек, среди которых главный врач коммунального учреждения “Городская клиническая больница № 11“ Одессы Николай Турчин.

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Орденом “За заслуги“ III степени награждены 20 человек, среди которых посмертно директор департамента Министерства молодежи и спорта Украины Роман Вирастюк; бандурист, публицист, председатель Львовского отделения Национального союза кобзарей Украины Богдан-Михаил Жеплинский; учитель Черновицкого лицея № 1 математического и экономического профилей Черновицкого городского совета Паул Пшеничка; руководитель службы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Сменковский.

степени награждены 20 человек, среди которых посмертно директор департамента Министерства молодежи и спорта Украины Роман Вирастюк; бандурист, публицист, председатель Львовского отделения Национального союза кобзарей Украины Богдан-Михаил Жеплинский; учитель Черновицкого лицея № 1 математического и экономического профилей Черновицкого городского совета Паул Пшеничка; руководитель службы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Сменковский. Орденом княгини Ольги II степени награждена учительница Кременчугского лицея № 25 “Гуманитарный коллегиум“ Кременчугского городского совета Полтавской области Елена Семик.

степени награждена учительница Кременчугского лицея № 25 “Гуманитарный коллегиум“ Кременчугского городского совета Полтавской области Елена Семик. Орденом княгини Ольги III степени награждены семь человек, среди которых директор Департамента МВД Украины Людмила Шалиевская.

степени награждены семь человек, среди которых директор Департамента МВД Украины Людмила Шалиевская. Орденом Даниила Галицкого наградили двух человек.

наградили двух человек. Медалью “За труд и доблесть“ награждены четыре человека.

Ранее стало известно, почему Порошенко не пришел на Шествие достоинства.