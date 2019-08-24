Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Режиссер Алан Бадоев прокомментировал Шествие достоинства на Майдане

Комментариев: 4
Сперва режиссер рассказал, что благодарен президенту Владимиру Зеленскому, который поручил ему организацию торжественной части празднования.
Во время "Шествия достоинства" также выступила народная артистка Украины Тина Кароль
Во время "Шествия достоинства" также выступила народная артистка Украины Тина Кароль
instagram.com

Известный клипмпейкер Алан Бадоев, который был режиссером сегодняшнего шествия ко Дню Независимости, поделился своими впечатлениями от мероприятия. Мнение режиссера приводит ТСН.

Читай также: Зеленский сравнил Крым и Донбасс с украденными детьми

Сперва режиссер рассказал, что благодарен президенту Владимиру Зеленскому, который поручил ему организацию торжественной части празднования Дня Независимости.

“Для меня было огромной честью принять участие в организации торжественной части празднования Дня Независимости. Это был вызов для всей моей команды, и мы его приняли. Потому что задача, которую поставил перед нами Владимир , полностью совпадала с нашими представлениями о том, как должен выглядеть праздник независимости Украины!“ - подытожил Бадоев.

Читай также: Как мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости

Стоит отметить, что помогала организовать Алану Бадоеву торжественную часть празднования 28-й годовщины Дня Независимости также Елена Коляденко.

Во время “Шествия достоинства“ также выступила народная артистка Украины Тина Кароль, которая спела куплет гимна на крыше консерватории в эффектном наряде.

“Шествие достоинства“ на Майдане состоялось из трех частей, слоган которых звучал: “Мы - Разные, но Мы - Едины“. Шествие началось с объявленной минуты молчания на Аллее Небесной сотни, как символа памяти о прошлом, без которого невозможно будущее. Во второй части подняли национальный символ Украины - флаг. А в третьей заключительной части шествия Президент Украины вручил государственные награды.

Ранее сообщалось, как происходит празднование Дня независимости в Киеве - прямая трансляция.

Поделись:
Теги: День независимости, Украина, Бадоев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
П    24.08.2019, 15:56
Оценка:  0
П
Алан - красавчик. Отлично все прошло, спасибо!
Nikolas_Adver    24.08.2019, 16:13
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
прошло, но не остановилось, и двигается все дальше и дальше..... ты знаешь куда)))))
Cowboychik    24.08.2019, 15:55
Оценка:  +1
Cowboychik
В этот день почитается память святого Евпла. В народе этот день имеет разные названия: Болотные огни, Чудеса на болоте. Эти необычные названия связаны с народным поверьем, что 24 августа на болоте бывает слышен свист, песни, а никого нет.
Rangol    24.08.2019, 15:49
Оценка:  0
Rangol
Шествие достоинства! Оригинально! Обычно на xyй посылают в пешее путешествие. А здесь xyй шествует
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь