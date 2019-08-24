Режиссер Алан Бадоев прокомментировал Шествие достоинства на Майдане

Сперва режиссер рассказал, что благодарен президенту Владимиру Зеленскому, который поручил ему организацию торжественной части празднования.

Во время "Шествия достоинства" также выступила народная артистка Украины Тина Кароль instagram.com

Известный клипмпейкер Алан Бадоев, который был режиссером сегодняшнего шествия ко Дню Независимости, поделился своими впечатлениями от мероприятия. Мнение режиссера приводит ТСН.

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Сперва режиссер рассказал, что благодарен президенту Владимиру Зеленскому, который поручил ему организацию торжественной части празднования Дня Независимости.

“Для меня было огромной честью принять участие в организации торжественной части празднования Дня Независимости. Это был вызов для всей моей команды, и мы его приняли. Потому что задача, которую поставил перед нами Владимир , полностью совпадала с нашими представлениями о том, как должен выглядеть праздник независимости Украины!“ - подытожил Бадоев.

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Стоит отметить, что помогала организовать Алану Бадоеву торжественную часть празднования 28-й годовщины Дня Независимости также Елена Коляденко.

Во время “Шествия достоинства“ также выступила народная артистка Украины Тина Кароль, которая спела куплет гимна на крыше консерватории в эффектном наряде.

“Шествие достоинства“ на Майдане состоялось из трех частей, слоган которых звучал: “Мы - Разные, но Мы - Едины“. Шествие началось с объявленной минуты молчания на Аллее Небесной сотни, как символа памяти о прошлом, без которого невозможно будущее. Во второй части подняли национальный символ Украины - флаг. А в третьей заключительной части шествия Президент Украины вручил государственные награды.

Ранее сообщалось, как происходит празднование Дня независимости в Киеве - прямая трансляция.