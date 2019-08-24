Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Волкер прокомментировал анонсированный обмен заключенными с РФ

Комментариев: 1
В пятницу, 23 августа, Зеленский заявил, что обмен пленными с Россией может состояться в ближайшие дни.
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
photo.unian.net

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежды, что обмен заключенными между Украиной и Россией действительно состоится. Об этом, со ссылкой на Волкера, передает “Громадське“.

Читай также: “Дайте мне делать свое дело“: Зе на днях ждет обмена пленными

“Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех и в первую очередь моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым, встретиться с ним. Очень надеюсь, что обмен состоится“, - сказал Волкер.

Читай также: Как происходит празднование Дня независимости в Киеве - прямая трансляция

В пятницу, 23 августа, Зеленский заявил, что обмен пленными с Россией может состояться в ближайшие дни.

Сейчас информации немного. Передают, что обмен назначен на 28-29 августа. Стороны обсуждают обмен по схеме “33 на 33“.

Ранее сообщалось, что Зе!команда уже не хочет сенсорную кнопку в Раду.

Поделись:
Теги: пленные, обмен пленными, Зеленский, Волкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Nikolas_Adver    24.08.2019, 16:08
Оценка:  0
Nikolas_Adver
везде без мыла в жoпу влезут))))))
vicinq    24.08.2019, 16:18
Оценка:  0
vicinq
Да ватники они такие везде лишнехромасомные парашники лезут да они там по ходу живут все у них в гомне и из го...на
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь