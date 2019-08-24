Волкер прокомментировал анонсированный обмен заключенными с РФ

В пятницу, 23 августа, Зеленский заявил, что обмен пленными с Россией может состояться в ближайшие дни.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежды, что обмен заключенными между Украиной и Россией действительно состоится. Об этом, со ссылкой на Волкера, передает “Громадське“.

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“Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех и в первую очередь моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым, встретиться с ним. Очень надеюсь, что обмен состоится“, - сказал Волкер.

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В пятницу, 23 августа, Зеленский заявил, что обмен пленными с Россией может состояться в ближайшие дни.

Сейчас информации немного. Передают, что обмен назначен на 28-29 августа. Стороны обсуждают обмен по схеме “33 на 33“.

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