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День памяти защитников: в ОП объяснили дату

Комментариев: 3
У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников будут отмечать именно 29 августа.

Президент Владимир Зеленский постановил отмечать День памяти защитников Украины именно 29 августа, поскольку в этот день в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе. Об этом в субботу, 24 августа, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Юлию Мендель.

Она прокомментировала соответствующий указ президента.

"29 августа установлен День памяти защитников из-за того, что 29 было наибольшее количество потерь в целом (на Донбассе) - в Иловайске. Поэтому и в прошлом году 29 августа мы отмечали, а теперь у нас будет такой день памяти", - сказала Мендель.

Напомним, сегодня, 24 августа, во время выступления на торжественном мероприятии по случаю 28 годовщины Независимости Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об установлении 29 августа Дня памяти защитников Украины.

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские бойцы. По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Вместе с тем парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

К слову, в Украине есть День защитника Украины, который отмечается 14 октября и является государственным выходным. Праздник появился в 2014 году указом президента Петра Порошенко и заменил День советской армии 23 февраля.

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Теги: праздник, Владимир Зеленский, Иловайск АТО, День Защитника Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Nikolas_Adver    24.08.2019, 16:03
Оценка:  0
Nikolas_Adver
в этот день в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе. Поэтому и в прошлом году 29 августа мы отмечали, а теперь у нас будет такой день

хороший праздник. после дежурства тоже обязательно отмечу)))))))))
Alex2lana    24.08.2019, 16:13
Оценка:  -1
Alex2lana
Информация для дебилов: день памяти это не праздник.
Nikolas_Adver    24.08.2019, 16:16
Оценка:  0
Nikolas_Adver
Информация для дебилов: ахуеный праздник для меня, сам к нему руку приложил)))))
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