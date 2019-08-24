Компании из Китая купили половину акций Мотор Сич
Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group купили половину акций завода Мотор Сич и подали сделку на согласование в Антимонопольный комитет. Об этом со ссылкой на директора по связям с общественностью ОАО Мотор Сич Анатолия Малыша сообщает Громадское в субботу, 24 августа.
“Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ, когда оно будет - мы не знаем”, - заявил Малыш.
Тем не менее, он не подтвердил информацию американского делового издания The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компании Beijing Skyrizon Aviation.
“У меня такой информации нет”, - рассказал Малыш.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует приехать в Киев на следующей неделе, чтобы убедить руководство предприятия не заключать сделку. По мнению американской стороны, продажа завода, как одного из главных мировых производителей двигателей для авиационной промышленности, в разы повысит оборонительные способности Китая.
Напомним, что в СБУ заявили, что предприятие Мотор Сич несмотря на запрет экспорта военной техники в Россию, продолжает сотрудничать с российской армией и спецслужбами, в частности на территории "ДНР".
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