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Компании из Китая купили половину акций Мотор Сич

Комментариев: 2
Теперь китайские компании подали заявления в Антимонопольный комитет, чтобы согласовать сделку.
Китайские компании купили 50% акций Мотор Сич
Китайские компании купили 50% акций Мотор Сич
1news.zp.ua

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group купили половину акций завода Мотор Сич и подали сделку на согласование в Антимонопольный комитет. Об этом со ссылкой на директора по связям с общественностью ОАО Мотор Сич Анатолия Малыша сообщает Громадское в субботу, 24 августа.

“Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ, когда оно будет - мы не знаем”, - заявил Малыш.

Тем не менее, он не подтвердил информацию американского делового издания The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компании Beijing Skyrizon Aviation.

“У меня такой информации нет”, - рассказал Малыш.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует приехать в Киев на следующей неделе, чтобы убедить руководство предприятия не заключать сделку. По мнению американской стороны, продажа завода, как одного из главных мировых производителей двигателей для авиационной промышленности, в разы повысит оборонительные способности Китая.

Напомним, что в СБУ заявили, что предприятие Мотор Сич несмотря на запрет экспорта военной техники в Россию, продолжает сотрудничать с российской армией и спецслужбами, в частности на территории "ДНР".

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Теги: США, Китай, АМКУ, Мотор Сич
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СветБобра    24.08.2019, 16:18
Оценка:  0
СветБобра
Все пропьем, квартал оставим - яка гидота.
Nikolas_Adver    24.08.2019, 16:07
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
и где там у кого китайцы, рагули?
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