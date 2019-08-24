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Зеленский рассказал о кандидатах в премьеры

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Президент заявил, что с объявлением кандидатуры премьер-министра дальше тянуть нельзя. Он также заявил, что выбирает из двух людей, но имен не назвал.
Зеленский рассматривает двух людей на пост премьера
Зеленский рассматривает двух людей на пост премьера
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатов в премьеры двое, но не назвал их фамилии. Об этом он сказал во время приема по случаю Дня Независимости, отвечая на вопрос LB.ua в субботу, 24 августа.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - сказал президент.

По его словам, новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике.

"Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача", - добавил он.

Зеленский рассказал, что кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.

"Я не знаю, какие переговоры они ведут, [но перед ними поставлена] задача показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить", - сказал президент.

На ответ, останется ли в новом Кабмине Арсен Аваков, Зеленский ответил, что не знает.

Напомним, что ранее Зеленский сравнил Крым и Донбасс с украденными детьми.

Также сообщалось, что Зеленский уволил 18 глав райадминистраций.

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Теги: премьер-министр, назначение, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Nikolas_Adver    24.08.2019, 17:27
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
берите Илона Маска! он вам точно все наладит, как и себе))))) впулил хyеву тучу чужого бабла, облажался по-полной, и рассказывает всем басни про марс, интернет и другую хyйню. настоящий какол!)))))))
suzanika    24.08.2019, 17:53
Оценка:  0
suzanika
Та не, какой там Маск , давай тогда лучше мы Рогозина пригласим ,и Чубайса заодно ,и всю вашу московскую креативную команду ,создателей Арматы , Лошарика , Суперджета 100 ,жалко только создателей Буревестника уже не сможем пригласить
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