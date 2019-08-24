Нет капитуляции: под офисом президента акция
Под зданием офиса президента в Киеве около сотни людей протестуют против капитуляции. Об этом сообщает Цензор.НЕТ в субботу, 24 августа.
У президентской резиденции собрались военные, добровольцы и общественные деятели, которые ранее участвовали в Марше защитников Украины. Они огласили ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому и передали представителю офиса главы государства перечень.
Организатором данной акции является волонтер Мирослав Гай. На акции также был замминистра МинВОТ Георгий Тука.
Так, участники акции требуют от Зеленского:
- опровергнуть утверждения, что тиражируется в украинских и российских СМИ о запрете украинским военным стрелять в ответ несмотря на многочисленные нарушения перемирия, погибших и раненых украинских воинов;
- запретить приезжать в Украину представителям российским СМИ, открывать в Украине филиалы российских СМИ, независимо от происхождения капитала данных юридических и физических лиц;
- противодействовать нарушению закона "Об очистке власти" и отменить назначение Андрея Богдана;
- противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины, изменениям закона о референдуме и любых инициатив, которые угрожают суверенитету Украины;
- осудить заявление руководителя Офиса президента Украины о возможном предоставлении официального статуса русскому языку в Украине;
- разъяснить выражение президента Украины про "другую сторону" во время комментирования российско-украинской войны;
- обратиться к президенту России Владимиру Путину с требованием вывести из Украины российские вооруженные формирования и прекратить поставки горюче-смазочных материалов, вооружения и денег на оккупированные территории;
- выступить за возобновление работы комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.
Cмотрите фотогалерею: Нет капитуляции: под офисом президента акция
Напомним, что в Киеве прошли масштабные празднования в честь Дня независимости. Президент Владимир Зеленский произнес речь, в которой рассказал, что каждый его день начинается со сводки Генштаба о ситуации на Донбассе.
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ФАШИСТЫ ТОЖЕ ПРОШЛИ ВСЮ ЕВРОПУ И ДУМАЛИ ЗАВОЕВАТЬ РОССИЮ, НО В 1945 ВЫПОЛЗАТЬ С ПОДВАЛОВ ЗА ЧАШКОЙ КАШИ ОТ РУССКОГО ИВАНА....))))
НЕ БУДИТЕ ЛИХО МРАЗИ, ПОКА ОНО ТИХО...)))
1569 - 1657 - ХОЛОПЫ ПОЛЬШИ
1657 - 1708 - ХОЛОПЫ РОССИИ
1708 - 1709 - ХОЛОПЫ ШВЕЦИИ
1709 - 1917 - ХОЛОПЫ РОССИИ
1917 - 1919 - ХОЛОПЫ ГЕРМАНИИ
1919 - 1942 - ХОЛОПЫ РОССИИ
1942 - 1944 - ХОЛОПЫ ГЕРМАНИИ
1944 - 1991 - ХОЛОПЫ РОССИИ
1991 .... - ХОЛОПЫ США....
ЭТО ТОЛЬКО ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО РОССИЯ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ НА ВОЙНУ ТАК И НЕ ПРИШЛА...)))
ПОЧЕМУ ЭТИ СВИНЬИ НЕ ХРЮКАЮТ НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ В КРЫМУ ?
ШАРОВАРЫ ОБОСРАЛИ ?
СВИНЬИ , ВАМ ПРОСТО ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО, ЧТО РОССИЯ С ВАМИ НЕ ВОЮЕТ.
Так на фига к ним прислушиваться. Их лидер слушал только три области, вот пусть к нему и взывают.