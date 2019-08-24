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Нет капитуляции: под офисом президента акция

Комментариев: 7
Часть участников Марша защитников пришли под офис президента в Киеве с требованием "Нет капитуляции".
Под офисом президента люди протестуют против капитуляции
Под офисом президента люди протестуют против капитуляции
censor.net.ua

Под зданием офиса президента в Киеве около сотни людей протестуют против капитуляции. Об этом сообщает Цензор.НЕТ в субботу, 24 августа.

У президентской резиденции собрались военные, добровольцы и общественные деятели, которые ранее участвовали в Марше защитников Украины. Они огласили ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому и передали представителю офиса главы государства перечень.

Организатором данной акции является волонтер Мирослав Гай. На акции также был замминистра МинВОТ Георгий Тука.

Так, участники акции требуют от Зеленского:

  • опровергнуть утверждения, что тиражируется в украинских и российских СМИ о запрете украинским военным стрелять в ответ несмотря на многочисленные нарушения перемирия, погибших и раненых украинских воинов;
  • запретить приезжать в Украину представителям российским СМИ, открывать в Украине филиалы российских СМИ, независимо от происхождения капитала данных юридических и физических лиц;
  • противодействовать нарушению закона "Об очистке власти" и отменить назначение Андрея Богдана;
  • противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины, изменениям закона о референдуме и любых инициатив, которые угрожают суверенитету Украины;
  • осудить заявление руководителя Офиса президента Украины о возможном предоставлении официального статуса русскому языку в Украине;
  • разъяснить выражение президента Украины про "другую сторону" во время комментирования российско-украинской войны;
  • обратиться к президенту России Владимиру Путину с требованием вывести из Украины российские вооруженные формирования и прекратить поставки горюче-смазочных материалов, вооружения и денег на оккупированные территории;
  • выступить за возобновление работы комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Напомним, что в Киеве прошли масштабные празднования в честь Дня независимости. Президент Владимир Зеленский произнес речь, в которой рассказал, что каждый его день начинается со сводки Генштаба о ситуации на Донбассе.

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Теги: протесты, акции, День Независимости, Владимир Зеленский, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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VSHIVANKA    24.08.2019, 19:23
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫДЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЕВАЛО С РОССИЕЙ , ТО В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ИМ НЕЧЕМ БЫЛО БЫ ХРЮКАТЬ.....)))
ФАШИСТЫ ТОЖЕ ПРОШЛИ ВСЮ ЕВРОПУ И ДУМАЛИ ЗАВОЕВАТЬ РОССИЮ, НО В 1945 ВЫПОЛЗАТЬ С ПОДВАЛОВ ЗА ЧАШКОЙ КАШИ ОТ РУССКОГО ИВАНА....))))
НЕ БУДИТЕ ЛИХО МРАЗИ, ПОКА ОНО ТИХО...)))
Ira0956    24.08.2019, 19:04
Оценка:  0
Ira0956
16 ВЕК - 1569 - ХОЛОПЫ ЛИТВЫ
1569 - 1657 - ХОЛОПЫ ПОЛЬШИ
1657 - 1708 - ХОЛОПЫ РОССИИ
1708 - 1709 - ХОЛОПЫ ШВЕЦИИ
1709 - 1917 - ХОЛОПЫ РОССИИ
1917 - 1919 - ХОЛОПЫ ГЕРМАНИИ
1919 - 1942 - ХОЛОПЫ РОССИИ
1942 - 1944 - ХОЛОПЫ ГЕРМАНИИ
1944 - 1991 - ХОЛОПЫ РОССИИ
1991 .... - ХОЛОПЫ США....
Krotol2    24.08.2019, 18:52
Оценка:  +2
Krotol2
Эту горстку недовольных надо разогнать дубинками и мордой в асфальт что б воду не каламутили
VSHIVANKA    24.08.2019, 18:44
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЭТО БЫДЛО ТАК БРАВО ХРЮКАЕТ НА МОЙВЕ О " ВОЙНЕ " С РОССИЕЙ В ДОНБАССЕ....
ЭТО ТОЛЬКО ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО РОССИЯ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ НА ВОЙНУ ТАК И НЕ ПРИШЛА...)))
ПОЧЕМУ ЭТИ СВИНЬИ НЕ ХРЮКАЮТ НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ В КРЫМУ ?
ШАРОВАРЫ ОБОСРАЛИ ?
СВИНЬИ , ВАМ ПРОСТО ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО, ЧТО РОССИЯ С ВАМИ НЕ ВОЮЕТ.
П    24.08.2019, 18:41
Оценка:  -1
П
Петя - жмот! Две штуки баксов за все про все.>)))))
len-ok1    24.08.2019, 18:39
Оценка:  -2
len-ok1
Поправочка) Под офисом препиздента.
Л_о_л_а    24.08.2019, 18:28
Оценка:  +2
Л_о_л_а
Эта сотня - избиратели Зеленского? НЕТ!
Так на фига к ним прислушиваться. Их лидер слушал только три области, вот пусть к нему и взывают.
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