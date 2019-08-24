Фигурант дела “Хизб ут-Тахрир" объявил сухую голодовку

Крымскотатарский активист, которого удерживают в СИЗО в России, протестует против условий содержания. В частности, он неоднократно начинал задыхаться из-за сырости.

Крымскотатарский активист Билял Адилов, фигурант так называемого дела “Хизб ут-Тахрир", объявил сухую голодовку из-за "ужасных условий содержания в следственном изоляторе". Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает Украинская правда в субботу, 24 августа.

Фигуранты дела “Хизб ут-Тахрир", которые находятся в ростовском СИЗО №1, неоднократно жаловались на условия содержания и обращались к руководству изолятора с требованием их улучшить.

"По видеоконференцсвязи было видно, что Адилов выглядит плохо. В процессе мы обращались к медикам, которые прибыли к Адилову, но результаты измерения давления не повлияли на его участие в судебном заседании", - сообщила адвокат Людмила Тюренкова.

Адилова перевели в другую камеру с "еще худшими условиями, с сыростью, которая привела к тому, что он стал задыхаться".

По словам адвоката, Адилов пытался привлечь внимание конвоя, но сотрудники СИЗО не отреагировали, тогда он порвал провода в камере, чтобы его хотя бы вывели из камеры, где он не мог дышать, после чего его поместили в карцер на 15 суток.

Защита связывает намеренно плохие условия содержания фигурантов дела Хизб ут-Тахрир с их активной позицией и в рамках содержания, где они пытаются добиться улучшения условий для всех заключенных, так и в суде, где они постоянно обращаются с ходатайствами, в том числе по отводу судей и гособвинителей.

Напомним, в конце июня Балух объявил голодовку в России. Его единственным требованием было - вызвать консула, вернуть Псалтырь, теплое белье и свитер. Он прекратил голодовку 5 июля, когда тюремные власти России выполнили требование заключенного крымчанина и пустили к нему украинского консула.

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