День независимости: Порошенко объяснил, почему не был на шествии

Предыдущий президент заявил, что посетил молебен в Софии Киевской вместо официального шествия, потому что парад был отменен.

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на Шествие достоинства, которое прошло сегодня в Киеве, потому что был отменен военный парад. Об этом он сообщил в комментарии Левому берегу в субботу, 24 августа.

"А был парад? Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал почести нашим бойцам. Я с уважением отношусь к праву президента проводить или не проводить парад. Мое личное мнение - в воюющей стране парад проводить нужно", - сказал Порошенко.

На вопрос о том, получал ли он официальное приглашение на шествие, Порошенко ответил: "Думаю, что так".

Напомним, что в Киеве прошли масштабные празднования в честь Дня независимости. Президент Владимир Зеленский произнес речь, в которой рассказал, что каждый его день начинается со сводки Генштаба о ситуации на Донбассе.

Часть участников Марша защитников после шествия пришли под офис президента в Киеве с требованием "Нет капитуляции".

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