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В почтовом отделении на Харьковщине произошла стрельба

Комментариев: 1
Мужчина устроил стрельбу из стартового пистолета, когда у него возник конфликт с работниками почтового отделения.

В одном из почтовых отделений Харьковской области произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 24 августа.

Инцидент произошел около 16:00 23 августа в почтовом отделении города Змиев. Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что 25-летний мужчина устроил стрельбу из стартового пистолета.

Отмечается, что злоумышленник вместе с приятелем зашли в запрещенную для посетителей зону, в результате чего между ними и персоналом почтового отделения возник конфликт. После того как один из работников попросил мужчин выйти, злоумышленник достал из посылки стартовый пистолет и выстрелил в воздух.

"Сотрудники группы реагирования патрульной полиции оперативно установили местонахождение мужчины. Он находился возле общежития, в котором проживает", - рассказали в ведомстве.

По словам правоохранителей, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса, а именно - хулиганство.

Напомним, что ранее на Закарпатье мальчик устроил ДТП с восемью пострадавшими.

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Теги: Харьковская область, стрельба, полиция, почта
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Nikolas_Adver    24.08.2019, 20:38
Оценка:  0
Nikolas_Adver
взрывы, стрельба, поножовщины, убийства и изнасилования каждый день... это уже норма, а не исключение. выпустили рагульско-бендеровское быдло из резервации-хлебайте его полной ложкой, дебилы....
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