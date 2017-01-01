На Закарпатье в местный супермаркет выстрелили из РПГ

Неизвестные посреди ночи открыли огонь из РПГ по супермаркету в селе Ганичи. Пострадавших нет, в магазине повреждены двери и имущество внутри помещения.

Супермаркет на Закарпатье расстреляли из РПГ mukachevo.net

В селе Ганичи Тячевского района Закарпатской области неизвестный расстрелял супермаркет из РПГ. Об этом сообщает Mukachevo.net в субботу, 24 августа.

Около 4:20 часов ночи в милицию поступило сообщение о том, что местный житель услышал взрыв. На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что неизвестный осуществила выстрел, предварительно из РПГ, в дверь центрального входа супермаркета.

От взрыва были повреждены двери и часть имущества в середине. На месте работают эксперты.

Предварительная правовая квалификация ч.2 статьи 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

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