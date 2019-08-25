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В Ивано-Франковске мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу

Комментариев: 1
Бывший участник боевых действий на Донбассе взорвал две гранаты во время бытового конфликта.
В Ивано-Франковске мужчина взорвал две гранаты
В Ивано-Франковске мужчина взорвал две гранаты
https://if.npu.gov.ua
 
В Ивано-Франковске 24 августа от взрыва двух гранат погибли мужчина и женщина. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
 
Инцидент произошел на улице Декабристов, 52. Жертвами происшествия стали мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница.
 
По данным следствия, между погибшими возник конфликт, в результате которого мужчина привел в действие две взрывные гранаты (РГД-5).
 
Отмечается, что он был участником боевых действий на востоке Украины, а также неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.
 
По данному факту открыто уголовное производство.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Луганской области мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу.

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Теги: фото, Ивано-Франковск, взрыв, погибли, граната
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0955    25.08.2019, 02:42
Оценка:  0
Ira0955
Тю подумаешь, вот Захарченко сам себя подорвал в кабаке, а Моторолкин сам себя в лифте рванул.
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