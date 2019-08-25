День Независимости в ООС: 5 обстрелов, без потерь

Штаб ООС обнародовал утреннюю сводку.

За минувшие сутки в районе проведения ООС противник пять раз нарушал режим тишины и обстреливал украинское позиции. Об этом сообщили в штабе ООС.

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24 августа противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 4 обстрелы:

неподалеку Марьинки - со станковой противотанкового гранатомета;

вблизи Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды в неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сообщается, что потерь среди украинских военных нет. На каждый обстрел сепаратистов был адекватный ответ со стороны ВСУ.

С начала текущих суток вражеских обстрелов зафиксировано не было.

Напомним, ВСУ уничтожили базу боевиков с техникой: появилось феерической видео. Пехота ВСУ уничтожила вражескую базу.

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