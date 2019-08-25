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День Независимости в ООС: 5 обстрелов, без потерь

Комментариев: 1
Штаб ООС обнародовал утреннюю сводку.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/pressjfo.news/

За минувшие сутки в районе проведения ООС противник пять раз нарушал режим тишины и обстреливал украинское позиции. Об этом сообщили в штабе ООС.

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24 августа противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 4 обстрелы:

  • неподалеку Марьинки - со станковой противотанкового гранатомета;
  • вблизи Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • дважды в неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сообщается, что потерь среди украинских военных нет. На каждый обстрел сепаратистов был адекватный ответ со стороны ВСУ. 

С начала текущих суток вражеских обстрелов зафиксировано не было.

Напомним, ВСУ уничтожили базу боевиков с техникой: появилось феерической видео. Пехота ВСУ уничтожила вражескую базу. 

 

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Теги: ООС, Донбасс, война, обстрелы
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Комментариев (1)
Катилин    25.08.2019, 10:15
Оценка:  0
Катилин
Ну это понятно.
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