День Независимости в ООС: 5 обстрелов, без потерь
За минувшие сутки в районе проведения ООС противник пять раз нарушал режим тишины и обстреливал украинское позиции. Об этом сообщили в штабе ООС.
Читай также: В заброшенной школе нашли арсенал с боеприпасами
24 августа противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 4 обстрелы:
- неподалеку Марьинки - со станковой противотанкового гранатомета;
- вблизи Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды в неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Читай также: Станица Луганская: сепаратисты сорвали синхронный демонтаж укреплений
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Сообщается, что потерь среди украинских военных нет. На каждый обстрел сепаратистов был адекватный ответ со стороны ВСУ.
С начала текущих суток вражеских обстрелов зафиксировано не было.
Напомним, ВСУ уничтожили базу боевиков с техникой: появилось феерической видео. Пехота ВСУ уничтожила вражескую базу.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram