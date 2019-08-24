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СМИ узнали имя кандидата на должность главы ГПУ

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Зеленский хочет видеть во главе генеральной прокуратуры Украины Рябошапку или Баканова.
Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка
Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка
Пресс-служба Офиса президента Украины

Новым генпрокурором Украины может стать заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, пишет Левый берег со ссылкой на источники вечером 24 августа.

Однако есть и вероятность, что президент Владимир Зеленский намерен сделать генпрокурором нынешнего исполняющего обязанности главы Службы безопасности Ивана Баканова, а Рябошапка займет его пост в СБУ.

Напомним, что в конце июля Зеленский говорил, что кандидатура Рябошапки как "крутого специалиста" рассматривается на пост генпрокурора.

Бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Зеленского.

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Теги: Генпрокуратура, ГПУ, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка
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Источник: korrespondent.net

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