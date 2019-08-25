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В Днепре дети облили горючим и подожгли 8-летнего мальчика

Комментариев: 2
Детская шалость закончилась трагедией.
Мальчик в реанимации
Мальчик в реанимации
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В Днепре 22 августа дети облили горючим и подожгли своего 8-летнего друга. Об этом сообщает Информатор.

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Предварительно известно, что дети играли на крыше дома и даже не думали, что их шалости приведут к большой беде. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу на Космической. Родители написали заявление в полицию.

Кирюша Яцун играл со всеми детками во дворе, были детки и старшего возраста. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджог. Мама одна воспитывает единственного сыночка, папа ребенка умер. Кирюша, как и многие детки, должен был идти 1 сентября в 3-й класс. Спасибо большое доктору высшей категории Артему Посунько и докторам реанимации. Сегодня уже закупили все, что нужно ребенку, - рассказал волонтер Александра Сова-Тимошенко.

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Врач Игорь Майданенко, который принимал участие в оперировании мальчика, рассказал, что у ребенка ожоги 35% тела. Пламя попало на голову, плечо, предплечья, бедра, голени. Его состояние сейчас стабильное. Он находится в реанимации. Кроме этой операции, мальчику предстоит тяжелая реабилитация и еще ряд операций.

Напомним, под Полтавой мужчина поджег себя после ссоры с женой. От полученных ожогов киевлянин скончался на месте. 

 

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Теги: поджег, мальчик, дети, Днепр
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Комментариев (2)
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Ira0956    25.08.2019, 11:47
Оценка:  -1
Ira0956
Такие маленькие, а уже усвоили европейские ценности
темп    25.08.2019, 10:57
Оценка:  +2
темп
Хорошие детки... Жестокость свойственна детям...
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