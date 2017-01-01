Зеленский поздравил горняков с профессиональным праздником

Президент поздравил с Днем шахтера всех украинских горняков.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинских горняков с профессиональным праздником - Днем шахтера. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента.

Зеленский отметил высокий профессионализм и незаменимость шахтеров в Украине.

Ежедневный упорный труд и высокий профессионализм шахтеров является залогом стабильной работы отечественного топливно-энергетического комплекса, способного удовлетворить потребность национального товаропроизводителя в качественном энергоносителе и обеспечить теплом и светом каждый украинский дом, - сказал президент.

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Зеленский акцентировал, что сегодня в процессе реформирования страны перед украинскими горняками стоят сверхзадания, с которыми они успешно справляются каждый день.

Верю, что в процессе реформирования и обновления отрасли мы совместными усилиями достигнем энергетической независимости страны. Уверен, что ваше мужество и преданность делу и впредь будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию государства и повышению уровня благосостояния наших граждан, - добавил Зеленский.

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Президент пожелал каждому украинскому горняку крепкого здоровья, мирного неба и профессиональных побед. Кроме того, в пресс-службе Зеленского сообщили, что по случаю Дня шахтера президент впервые за последние годы наградил украинских горняков государственными наградами.

Напомним, на Донбассе горняки прошли пешком 16 километров ради зарплаты. Правда, денег шахтерам в итоге обещают не ранее 26 августа, они возмущены.

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