Зеленский назвал критерии выбора нового премьер-министра

Президент признался, что пока не выбрал нового главу Кабмина.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие критерии были основными в выборе премьер-министра Украины. Об этом он рассказал в комментарии для LB.ua.

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По словам Зеленского, он еще не выбрал окончательного кандидата. Претендентов двое и победитель будет выбрана на этой неделе.

Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое, - сказал Зеленский.

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Более того, президент признался, что у его команды было несколько главных критериев выбора нового главы Кабинета министров. Все они учитывались и число претендентов со временем уменьшилось.

Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача. Я не знаю, какие переговоры они ведут, задача показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, надо с кем-то поговорить, - уточнил президент.

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Напомним, имя нового премьер-министра назовут 29 августа. Представитель “Слуги народа” пообещал, что скоро страна узнает имя нового главы Кабмина.

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