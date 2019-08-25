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ООС: В День Независимости было пять обстрелов

Комментариев: 1
Позиции подразделений обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Сводка ООС за 24-25 августа
Сводка ООС за 24-25 августа
facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня. Позиции подразделений Объединенных сил были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook 25 августа.

Боевики четыре раза открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Марьинки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Павлополя и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - близ Водяного.

Также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Новолуганское. Потерь среди украинских военных нет.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.

 

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Теги: донбасс, ситуация на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаюРацию    25.08.2019, 13:29
Оценка:  0
МаюРацию
Прекратите выплачивать "боевые" на "нуле", грёбанных "освободителей" иначе не остановить!!!
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