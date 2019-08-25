Мустафа Найем возвращается в журналистику

После политической карьеры Найем решил вернуться в сферу медиа.

Народный депутат Верховной Рады Украины восьмого созыва Мустафа Найем решил вернуться в профессиональную журналистику. Об этом сообщает Громадське.

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Такую новость изданию сообщил шеф-редактор Радио НВ Валерий Калныш. По его словам Мустафа Найем будет ведущим политической программы на этом новостном ресурсе.

Найем сменит на посту Романа Рахманина, который прошел в парламент в списке партии “Голос”. Калныш уточнил, что программа будет полностью авторской и он очень рад, что Найем принял предложение Радио НВ о сотрудничестве.

Мне это очень нравится, потому что это органическая история. Давай на первый эфир мы пригласим Рахманина моим гостем, - сказал Найем, на что Калныш дал согласие.

Это подтвердил и сам Найем на своей странице в Facebook. Он нагласил, что это не возвращение в журналистику, а предложение о трансляции его авторской программы.

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К слову, Мустафа Найем принял решение не баллотироваться в Верховную Раду девятого созыва. Этим решением он фактически приостановил свою политическую карьеру.

Напомним, Найем заявил, что нардепам мало платят. Депутат 8 созыва считает, что зарплата народного избранника категорически мала.

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