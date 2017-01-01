Под звуки гимна: Появилось видео, где Богдан возглавил шествие девушек с шампанским в Сен-Тропе

Появилось видео того, как Андрей Богдан провел День Независимости.

Богдан праздновал в Сент-Тропе День Независимости скриншот

Известно, что глава ОП Андрей Богдан в День Независимости отсутствовал на официальных мероприятиях. Более того, он находился во Франции на свадьбе друга.

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В распоряжении Страны оказалось видео того, как Богдан возглавил шествие девушек с глубоким декольте.

Богдан посетил свадьбу своего друга в ресторане L'Opera, который находится в Сен-Тропе.

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На видеозаписи видно, что Андрей Богдан веселится в шумной и веселой компании. Он возглавил шествие девушек, которые несли бутылки с шампанским под звуки гимна Украины. Таким способом глава Офиса президента праздновал главный национальный праздник.

Напомним, Богдан отметил День Независимости в Сен-Тропе. По данным журналистов, глава ОП был там на свадьбе коллеги.

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